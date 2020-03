Fronteras éticas: Distintas formas de afrontar una crisis

Actualizado: 29/03/2020 10:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Crisis como la que estamos sufriendo sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Este tipo de situaciones muestran de qué pasta estamos hecho, la catadura moral de cada uno. Mientras la inmensa mayoría de ciudadanos contribuyen como mejor pueden —unos quedándose en casa, otros ayudando al vecino que lo necesita y muchos dando la batalla en primera línea en los hospitales y en el resto de servicios esenciales—, otros rezuman inquina y odio. No nos engañemos. Antes, durante y después de todo esto hubo, hay y habrá unos pocos que viven, se alimentan y se ahogan en el odio.

Sí, mientras cientos de personas se mueren cada día a nuestro alrededor hay quien está pensando cómo sacar rédito político de una catástrofe humanitaria como la que estamos sufriendo. Hay quien decide que su mejor contribución a la sociedad es proyectar en el edificio de enfrente una sarta de mentiras culpando a la administración autonómica de lo que está sucediendo y sacar una foto para distribuirla en sus redes sociales para sumar un par de likes. Hay quien aplaude la ocurrencia para tapar que los gobernantes nacionales a los que defiende reaccionaron tarde, se comportaron irresponsablemente obviando las alertas sanitarias emitidas por organismos internacionales y han demostrado una supina incompetencia en la gestión de la crisis. E incluso hay partidos políticos que deciden difundir y hacer suyas las excreciones morales de unos y otros para intentar arañar un puñado de votos.

No, no vale todo. Hay fronteras que no deberían traspasarse. Estamos hablando de la vida de seres humanos. Quizás, atrapados en su odio y su rencor, no se hayan dado cuenta, pero se están muriendo muchas personas, miles de personas en el conjunto de España. El padre de alguien, el hijo de alguien, el nieto de alguien. El sufrimiento de toda una sociedad. Hay cosas con las que simplemente no debería jugarse. Tiempo habrá cuando hayamos apagado el incendio para reflexionar y exigir responsabilidades. Que nadie se equivoque. El tiempo es un juez insobornable que da y quita razones y pone a cada uno en su sitio. A los miles de héroes anónimos que están jugándose la vida para salvar la de otros, pero también a los que se comportan en una situación tan crítica como esta de la forma más ruin y canalla.

Esta película no va de colores políticos. Se está muriendo gente en comunidades donde gobierna Xan y también en otras donde manda Pericán. El coronavirus no entiende de fronteras partidarias. Madrid, Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía, … El Covid-19 está poniendo al límite al conjunto del sistema nacional de salud. Afortunadamente, y pese a toda la sarta de mentiras que algunos intentan difundir, es un sistema robusto y, como señala Funcas en un informe publicado estos días, este país nunca ha contado con tantos efectivos en el sector sanitario como en la actualidad. Pese a las soflamas sectarias, la cifra prácticamente se duplicó entre los años 2000 y 2019.

El problema es que algunos, ahogados en su sectarismo e inquina, no les importan ni cifras ni hechos. No se ruborizan al afirmar que en Galicia en los últimos años se han cerrado hospitales y despedido médicos. Por cierto, ¿cuáles y dónde? No se sonrojan al defender a quien permitió y alentó concentraciones multitudinarias —en estadios de fútbol y en las calles— cuando el virus estaba ya propagándose por el país y ahora ni siquiera es capaz de garantizar un material mínimo de seguridad a los profesionales sanitarios que se juegan la vida cada día para tratar de salvar la de los demás. No, este tipo de gente no se pone colorada nunca, tampoco al tratar de arañar un puñado de votos mientras fallecen miles de personas.

Este tipo de situaciones dejan retratado a todo el mundo. A los miserables que intentan usar partidariamente o juguetean políticamente con el sufrimiento ajeno. Y a los héroes anónimos que se juegan su vida para ayudar a los demás.