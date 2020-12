El dilema del sapo

Luis Ojea Santiago Actualizado: 20/12/2020 10:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«To be, or not to be». El príncipe Hamlet se atormentaba en su dilema. Hoy, sin embargo, hay muchos individuos -en la escena pública y en nuestro propio entorno- que no perderían ni un segundo en la duda, en cuestionarse si traicionan o no sus principios. Todos conocemos personajes de esa especie. Llamémosles «mercaderes». E, incluso, sin pensar demasiado, se nos ocurren varios casos también de una de sus evoluciones más peligrosas, los «mercenarios».

Lo que distingue a una y otra especie es la conciencia y la consciencia. Los mercaderes han anulado su conciencia y negocian conscientemente el precio al que se venden en el mercado. Se aceptan como son. Los otros no. Los mercenarios, aunque comercian igualmente con su

