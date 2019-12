Otra forma de ver Galicia: los lugares con más encanto para visitar esta Navidad

1 2 3 4 5 6 7

La leyenda de San Andrés de Teixido San Andrés de Teixido - MIGUEL MUÑIZ San Andrés de Teixido, donde irás muerto si no has ido vivo. Así reza el refrán por excelencia de identificación de esta pequeña y encantadora localidad coruñesa. Enmarcada entre enormes acantilados y a solo 140 metros por encima del mar, y a tan solo 12 kilómetros de Cedeira, se sitúa en una localización privilegiada para visitar en cualquier momento del año. Cuenta la leyenda que San Andrés estrelló su barca en las rocas que rodean la comarca y, tras unas jornadas convaleciente, terminó por construir ahí su vida. Evangelizó al pueblo y los alrededores y levantó una pequeña iglesia que, aunque ya no sigue siendo la misma, sirve de cimiento para la que se encuentra ahora mismo en la localidad. Santiago de Compostela atraía a los peregrinos con tanta afluencia como lo hará ahora y, por ello, según reza la leyenda, Cristo le aseguró a San Andrés: «Queda tranquilo, Andrés, no has de ser menos que Santiago. Nadie ha de entrar en el Reino de los cielos sin haberte visitado. Y si no lo hiciera en vida, deberá acudir de muerto». No es suficiente con tener la conciencia tranquila y haber sido una buena persona, pues es necesario peregrinar hasta San Andrés de Teixido ya que si no se hace en vida, se hará convertido en alma en pena. Estas Navidades puede ser un buen momento para cumplir con la profecía, ya que el encanto natural de esta localidad está disponible los 365 días del año. Eso sí, has de hacerlo con una piedra en el bolsillo que, una vez en el pueblo, tendrás que colocar en los milladoiros que se levantan alrededor de todo el pueblo. Esas serán las credenciales el día del juicio final para llegar al cielo. Leyendas aparte, San Andrés de Teixido ha llegado a ser bautizado por los gallegos como el segundo lugar de peregrinaje después de la capital. La pequeña y sencilla iglesia que se levanta dentro de las fronteras de la localidad fue terminada en el siglo XVIII, pero aún conserva atisbos de lo que fue en su día, maltrechos, pero pruebas irrefutables de que se levanta sobre una estructura de mucho tiempo atrás, concretamente ya del siglo XII. Y, por si fuera poco, también pueden hacer la cata culinaria de las figuritas del apóstol, fabricadas únicamente con harina y agua, horneadas y pintadas. San Andrés de Teixido se levanta en el municipio de Cedeira, afamado por ser uno de los paisajes de litoral más bonitos de Galicia. Sin embargo, si por algo destaca esta pequeña localidad es por la ya mencionada altura de sus acantilados, llegando algunos a situarse en 600 metros por encima del nivel del mar, considerándose los más altos de la Europa Occidental. Para llegar al mirador desde La Coruña hay que coger la carretera A-6, conocida por ser la que va dirección Madrid, y seguir las indicaciones dirección Ferrol hasta la salida «As Pontes - Narón». Una vez realizada esta acción, simplemente es seguir las indicaciones dirección Cedeira hasta llegar a un punto en el que una señalización señalará el camino hasta el santuario.

Allariz, donde se respira Navidad Puente de Vilanova en Allariz - TURISMO DE ORENSE En Allariz, localidad orensana, se respira Navidad, tal vez por esa tendencia que parecen estar ya adoptando los gallegos de competir quien es el que más espíritu navideño tiene. Salvando las distancias, no por calidad sino por tamaño, Allariz quiere convertirse en un pueblo de estampa navideña, propio de los poblados que se observan en las tan tradicionales películas ambientadas en Navidad. Sin embargo, no es una decoración al uso, es original, distinta, incluyendo entre sus nuevas atracciones incluso un castillo que ya está llamando la atención, no solo de los orensanos, sino de los visitantes a tierras gallegas. Los animales, el poblado navideño, la granja o el castillo son algunos de los elementos que más llaman la atención en la estampa de Navidad que ofrece la localidad alaricana. Sus luces no destacan demasiado: son sencillas y poco espectaculares, pero añaden encanto y sensación de Navidad a una localidad que, en estas fechas sobretodo, parece sacada de un cuento al más puro estilo navideño. Por no olvidar el Nadal Parc, que es precisamente una de las novedades de este año en la localidad: un parque infantil en el que los más pequeños podrán disfrutar de la Navidad acompañados de juegos y actividades para todas las edades. Sin embargo, la historia y la magia de esta localidad no se quedan solo ahí. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1971, y esta villa historia por los cuatro costados. El río entraña un encanto inigualable en relación con este lugar. El parque de la Alameda, por el que discurre uno de los lados del río es precisamente uno de sus grandes atractivos. Pero, en lo que historia se refiere, para Cid Rumbao, cronista de Allariz en el siglo XX, la «villa Alarici» fue capital histórica del Reino de Galicia, además de poseer hasta 1848 el más auténtico burgo medieval de la Comunidad. Es esto lo que la hace tan rica, ya que alberga entre sus fronteras las dos mejores cosas que se pueden esperar de un turismo navideño: historia y compras baratas. Porque sí, Allariz resguarda varias de las mejores tiendas outlet de Galicia. El centro histórico tiene cientos y cientos de tiendas esperando a esta época del año para que visitantes y locales disfruten de las compras. Unos locales que, por cierto, están perfectamente mimetizados con el ambiente. Enmarcada en el interior de Orense, es uno de los lugares más reclamados por los turistas, no solo por su encanto natural, sino también por su localización. Es fácil llegar a ella. Hay muy buenas conexiones, sobretodo con la red ferroviaria aunque, si se prefiere la flexibilidad del automóvil, es importante conocer que la distancia con la capital gallega, Santiago de Compostela, es de 130 kilómetros y que, de Orense ciudad, está apenas a 25 kilómetros por la A-52.

La Sierra de Courel Sierra de Courel - MIGUEL MUÑIZ Desaparecer durante unas horas, solo o acompañado, en el maravilloso paisaje de la Sierra de Courel es algo que todos, sin excepción, deberían hacer al menos una vez en la vida. Con las cascadas y lagos glaciares forman parte de una belleza de naturaleza sin límites. «Una ruta por O Courel es un viaje en el tiempo para maravillarse con una Galicia que está desapareciendo», admite la Xunta en su página web. La zona tiene, además, su propio personaje de navideño, algo que aún lo hace más atractivo para visitar en estos días festivos. El Apalador es originario de la zona y, tal y como cuenta la leyenda, es un gigante, de profesión carbonero, que vive en las montañas del este de Galicia y que desciende cada año de las montañas para comprobar que los niños estén bien alimentados. incluso les tocaba la barriga para corroborarlo. Resulta uno de los paisajes menos conocidos de la cordillera lucense, pero también es uno de los mejor valorados cuando se habla de turismo de montaña y, sobre todo, para aquellos que ya la han visitado. Es una manera de desconectar, de estar fuera del bullicio que, no en pocas ocasiones, se amontona en estas fechas tan señaladas. No es un sitio en calma, ni tampoco lo será con la meteorología que se espera para estas navidades. Es obvio que la lluvia será intensa en Caurel, pero sin lugar a dudas, los paisajes que se forman gracias a todo el agua caída, en forma de cascada, es un espectáculo digno de admiración. Se puede mencionar en este punto la cascada de Viveiros, con 25 metros de altura, que genera una experiencia extraordinaria para los sentidos. El sonido del agua cayendo se entremezcla con el sonido de las pisadas y el viento contra las hojas de los árboles. Sin duda, algo que hay que disfrutar una vez en la vida. Y eso si nos queremos quedar en la superficie, en lo que todo el mundo conoce. Si se menciona A Seara o A Petada, ya no son tan conocidas. Y es una pena, porque su caudal abrumador no dejará indiferente a nadie. Todos estos caminos te llevarán a una laguna, A Louceda, un espectáculo para los sentidos. Y, en cuanto a pueblos se refiere, todos tienen una historia detrás que contar, y que merece la pena. O Cebreiro y Seceda son dos de esos ejemplos, que albergan en ellos monasterios e iglesias construidas en piedra que, merece mucho la pena ver. Una ruta navideña diferente, pero llena de encanto. Es por ello por lo que merece la pena utilizar uno de los días de descanso para abrigarse uno de estos días de Navidad para disfrutar de este paisaje tan característico del invierno. Y qué decir de la gastronomía. En esta época del año resulta un gran reclamo, a pesar de que ya hay que dejar atrás las famosas castañas del otoño. Ahora, eso sí, la hostelería de la zona está en plena temporada de cocido, por lo que será difícil poder resistirse a la tentación. Para llegar a la zona desde la ciudad de Lugo hay que acercarse a Samos por el CG-2.2 y la LU-633, después de pasar por A Pobra de San Xiao y Sarria. Posteriormente, desde la N-VI a la altura de Pedrafita do Cebreiro nos desviamos hacia O Cebreiro por la LU-634, que nos lleva desde Pedrafita do Cebreiro a Samos.

La Ribeira Sacra, un privilegio invernal Cañón del Sil - MIGUEL MUÑIZ Visitar la Ribeira Sacra durante el invierno siempre será una decisión acertada. Sus paisajes, de un encanto envidiables, no están tan transitados en estas fechas del año, lo que hace que se puedan disfrutar aún más y en soledad. Los impresionantes cañones que se encuentran en la zona pueden ser visitados con un tren turístico que, en sí mismo, es un viaje en el tiempo. Los desniveles, de hasta un 70%, convierte esta experiencia en imprescindible en este periodo invernal. En esta línea, el encanto paisajístico se combina a la perfección con una gastronomía digna de envidiar. La zona de la Ribeira Sacra, en general, es un placer que aún no está lo suficientemente reconocido, pero que merece la pena probar en algún momento, sobre todo cuando el frío hace acto de presencia. El cocido, los garbanzos y los grelos del lugar han sido considerados por muchos como un milagro de los fogones. Otra opción es hacer una ruta en coche entre el cañón del Sil y la Ribeira Sacra. Recorriendo todos los kilómetros podrá disfrutarse de unas vistas del cañón pocas veces vista y, además, conocer las diferentes zonas y lugares menos conocidos. En esta zona, se puede destacar sobretodo el Embarcadero de Santo Estevo de Ribas de Sil, desde el que operan dos catamaranes para recorrer el río. Si bien, ahora la meteorología puede resultar adversa pero, aún así, las vistas desde este embarcadero son increíbles. Otro de los lugares más destacados es el mirador de Vilouxe, desde el que hay una preciosa vista ideal para observar los escarpes graníticos disectados por las gargantas fluviales del río Sil. A este último se puede llegar en coche, pero para llegar a la zona de mayor relevancia y encanto es necesario aparcar y caminar unos metros. Paseando por la zona también se encuentra el Monasterio de Santa Cristina, benedictino del siglo IX que, además de su gran historia, también da una buena visión del Sil. Como se ha podido ver, en este pequeño recorrido por el cañón del Sil, lo más importante son las vistas que proporciona, y cualquier época del año es buena para verlo. Puede llegarse al cañón del Sil, saliendo por Orense, subiendo por la N-120 paralelo al río Miño hasta la desembocadura del Sil, con un recorrido en el que es complicado perderse. Una vez ahí, la mejor opción es ir bordeando el río para poder obtener la mejor visión, y la más completa, del cañón.

Mirador de Fouciño do Porco Viveiro - MIGUEL MUÑIZ Invierno, verano, otoño e invierno. Cualquier momento del año es bueno para pasear por este sendero, enmarcado en la lucense costa de O Vicedo. Y más aún en Navidad, donde pasar un día en familia en la punta Socastro puede ser una de las experiencias más recordadas. La ausencia de ruido - se recomienda apagar el teléfono móvil - es uno de los mayores alicientes del lugar, y también muy necesarios en un momento en el que, aunque los villancicos están bien, a veces es necesario salir y respirar aire puro. Lejos y en silencio. Así que sí, este es el lugar ideal para perderse y para hacer un plan navideño completamente distinto al que acostumbra. Si bien es cierto, parece que el tiempo no quiere respetar demasiado que se empiece esta nueva tradición navideña pero, en cuanto las lluvias se dispersen un poquito, es más que recomendable poder empezar a crear nuevas costumbres. Dos horas de caminata y prácticamente cuatro kilómetros de recorrido sencillo son suficientes para poder pasar un día de lo más relajante. Al llegar al final del camino está esperando un mirador desde donde se puede apreciar una envidiable vista de la Ría de Viveiro y otros lugares de la costa de O Vicedo. Es una vista privilegiada incluso en invierno, aunque el temporal que parece que arrecia a Galicia. No es uno de los lugares más turísticos de Galicia, aunque en los últimos años está empezando a hacerse cada vez más famosos. Precisamente ese es uno de los miedos de los enamorados de este mirador, que temen que con su popularización empiece a perder también el encanto. Para acceder a la senda, tendrás que dirigirte hacia O Vicedo, en la comarca de la Mariña Occidental en Lugo. Para llegar es mucho más cómodo ir en coche y aparcar al comienzo del sendero, ya que todo el recorrido se hace a pie. El parking, con poca capacidad, es completamente gratuito y está justo en la carretera, justo antes de empezar el camino. Sin embargo, y si no tienes mucha suerte y no encuentras sitio para aparcar, hay justo enfrente parcela de tierra en las que se puede estacionar el vehículo. Sin embargo, ahí sí es necesario pagar.

Iglesia de Santa María de Muxía Monasterio Virgen de la Barca - MIGUEL MUÑIZ El Monte Corpiño resguarda a la pequeña iglesia de Santa María de Muxía, una de las edificaciones de mayor encanto en Galicia, no solo por su historia, sino también por su localización, al norte de la villa de Muxía. Las primeras observaciones datan la construcción de la iglesia ya en el año 1176, según recoge el Códice de Sobrado dos Monxes. La fachada podría enmarcarse en un estilo romántico de transición y es, sin lugar a dudas, una de las visitas obligadas de la provincia de La Coruña, aunque a veces pasa un poco desapercibida. Precisamente por este motivo parece inevitable pensar que estas navidades podrían ser la oportunidad perfecta para conocer este lugar y con menos gente que en verano. La iglesia se encuentra en el concello de Muxía, en la Costa da Morte. La zona costera tiene un imponente paisaje digno de admiración en cualquier época del año. El pueblo tiene una gran actividad pesquera y uno de los lugares más importantes es el santuario de la Virgen de la Barca, una visita obligada si se pasa por el municipio. También está muy cerca de Finisterre, otro de los lugares de mayor renombre de la Comunidad gallega. En cuanto a la Navidad se refiere, también tiene gran importancia las actividades culturales que se desempeñarán durante las fiestas hasta que, finalmente, el día 5 de enero, llegarán los Reyes Magos a la localidad. Para llegar a Muxía puede hacerse con los autobuses que llegan a la zona, con Autocares Vázquez, que hacen dos viajes al día, aunque en un principio solo por la mañana. Sin embargo, la recomendación es llegar en coche, puesto que da mucha más libertad a la hora de llegar a los diferentes lugares, como la iglesia o el monasterio. La carretera para llegar a la zona es muy sencilla, sin mayor complicación y, sin lugar a dudas, merecerá la pena.