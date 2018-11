SALUD Lucha contra la esclerosis: «Diez años es la diferencia entre jugar con tu hijo o verlo desde la silla de ruedas» Expertos abordan esta semana en Santiago las claves de una enfermedad que afecta a 45.000 personas en España

Santiago de Compostela se ha convertido esta semana en escenario de una intensa y completa jornada para el abordaje multidisciplinar de la esclerosis múltiple, en la que los distintos actores presentes en la lucha contra esta enfermedad han coincidido en la importancia de actuar de forma rápida y coordinada para con ello frenar su desarrollo y síntomas. Este foro ha juntado en la capital gallega a distintos expertos del ámbito farmacológico, médico e institucional, que han debatido acerca de la evolución histórica del mencionado trastorno en Galicia y en España, así como de la seguridad en los tratamientos ofrecidos y de la eficiencia de los mismos.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa todavía sin cura que afecta en España a aproximadamente 45.000 personas, de las que 3.200 son gallegas, y que causa graves discapacidades físicas a los que la sufren. En el marco de este encuentro, la jefa del servicio de Farmacia del Complejo Universitario de Santiago (CHUS), Irene Zarra, y el responsable de la unidad de esclerosis múltiple del mismo centro, Jose María Prieto, han abordado el estado actual de esta enfermedad y sus perspectivas a medio y largo plazo.

«La esclerosis múltiple es una enfermedad que necesita un manejo complejo y dinámico», ha apuntado, y ha añadido que es clave trabajar sobre el acceso de los pacientes a los fármacos. «Tenemos disponibles muchos fármacos», ha agregado el responsable de la unidad de esclerosis múltiple del CHUS, que indica que las opciones disponibles en Galicia son hasta 14, pero que es «muy difícil» determinar cuál es la mejor para cada uno de los casos de un trastorno que presenta diferentes variantes y cuyo tratamiento además supone un «alto impacto económico».

Diez años más

«Las seguridades de los fármacos no son para todos igual», ha explicado en esta conversación Prieto, y ha informado de que una persona con un buen pronóstico no necesita de un tratamiento tan agresivo como otras, así como ha dejado caer que «el ser eficiente y eficaz muchas veces coincide». Pese a la dificultad para determinar cuál es la opción adecuada para combatir la esclerosis múltiple, este experto ha destacado que no caben «dudas» sobre los avances logrados en la lucha contra esta enfermedad, ya que ahora la esperanza de vida de los pacientes es «similar a la de la población sana», mientras que «la situación funcional de los pacientes se ha prologando entre diez y quince años».

«Diez años es la diferencia entre que una mujer de treinta años juegue con su hijo a la pelota o lo vea jugar desde una silla de ruedas», ha sentenciado, para apuntalar que este es un logro que «no es fácil de conseguir». No obstante, ha asegurado que «sin duda» alguna el futuro es esperanzador, puesto que «cada vez tenemos fármacos más potentes, más cómodos, más seguros y más eficaces», que permiten lograr «cronificar» una enfermedad letal y que, pese a todo, todavía resulta incurable.

En este sentido, Zarra ha contado que en cuanto a la trascendencia social de este trastorno «se ha avanzado mucho» y cada vez hay un conocimiento mayor del mismo, gracias a la actividad de las asociaciones de pacientes.