Lotería de Navidad 2020: los gallegos se han gastado 66,45 euros de media en décimos

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no se detiene, ni tan siquiera por la pandemia. De media, para el ya tradicional sorteo, cada gallego se ha gastado 66,45 euros en décimos . Una inversión que supera la media estatal que se sitúa en los 65,66 euros, prácticamente un euro menos que la media gallega. En comparación con los datos de Galicia del año pasado, 2019, esta inversión es más de dos euros superior, cuando se situó en los 64,26 euros por gallego .

La venta en las administraciones de loterías de Galicia, según las declaraciones del presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías en Galicia, Jorge Anta , han sido similares a las del año pasado: «Se han mantenido» , asegura en conversación telefónica con este diario. De hecho, al levantar el teléfono, este lotero orensano no podía evitar relatar el momento de agobio previo al día del sorteo: «Estamos muy agobiados desde la Administración, tanto por la venta en ventanilla como en lo que se refiere a la venta online», asegura.

Una suerte que la pandemia no ha permitido al resto de puntos de venta de estos boletos. En locales de hostelería, clubes de fútbol base o espacios culturales , la actividad se ha visto paralizada por la pandemia y «las restricciones han obligado a que esas ventas no se hayan podido producir», refiere Anta.

Una vez pasado el puente de la Constitución, «el público de las administraciones en ventanilla también aumentó» , explica. Además, «en Orense, a partir de la apertura de la hostelería y de las limitaciones perimetrales, las compras también aumentaron y se dispararon», recuerda Anta. Este aumento en las ventas presenciales en las propias administraciones, reitera, se debe «a que la gente la ha comprado más que otros años porque no han podido comprar en hostelería».

Lamenta, no obstante, que aunque las ventas no se hayan reducido con respecto al año anterior, lo cierto es que muchas asociaciones, que en parte se financian con la venta de estos boletos, no han tenido la oportunidad este año, a causa de la pandemia. «Ocurre en todos los espacios, pero creo que la hostelería es muy representativa. El caso es que si la gente tiene que quedarse en la terraza, no entran y no ven en la barra el número de la lotería», reflexiona.

Noticias relacionadas Lotería de Navidad 2019: los gallegos se gastan 173 millones de euros en décimos