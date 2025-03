El jurado alcanza un veredicto y lo leerá este viernes

El futuro de José Enrique Abuín, autor confeso de la muerte de Diana Quer, ya está escrito y lo conoceremos este viernes. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha informado a última hora de este jueves de que el jurado ha alcanzado un veredicto y que las partes están convocadas mañana a partir de las 10 horas en los juzgados de Fontiñas, en Santiago de Compostela, para su lectura.

Los cinco hombres y cuatro mujeres que componen el tribunal popular llevan deliberando desde el mediodía del martes , cuando concluyó la vista oral con las conclusiones de la defensa, el turno de última palabra del Chicle y recibieron las instrucciones de Ángel Pantín, el magistado que preside el tribunal.

La acusación particular y la fiscalía han pedido para el Chicle una condena por tres presuntos delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato , solicitando por ello la pena de prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa mantiene la calificació n de homicidio imprudente —de dos a tres años de prisión— o, en todo caso, homicidio con dolo eventual —de cinco a siete— con atenuante de confesión.

En la mañana del viernes, el portavoz del jurado hará entrega al magistrado del veredicto, que procederá a su revisión y a comprobar que el objeto del mismo está razonadamente contestado, como se exige. Según recoge la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, las causas tasadas que tiene el juez para devolver el veredicto son el no pronunciamiento sobre la totalidad de los hechos, que no se determine la culpabilidad del acusado o no resuelva «la totalidad de los hechos delictivos imputados», las votaciones no han obtenido las mayorías exigidas o hay «pronunciamientos contradictorios», ente otras.

De incurrirse en alguna de estas causas, el magistrado tendría la posibilidad de devolver el veredicto al jurado para que corrigiera las deficiencias que detectara. De no haber incidencia alguna en el veredicto, y ya en audiencia pública, el portavoz del jurado dara lectura al mismo. Una vez conocido el veredicto, que establecerá los hechos probados y si se considera a Abuín culpable o inocente de los delitos que se le imputan, el magistrado será quien redacte la sentencia y establezca la pena, que se conocerá en las próximas semanas . Dado que es autor confeso del crimen, tendrá pena de prisión de todos modos.