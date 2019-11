Cruz Morcillo Santiago Actualizado: 14/11/2019 13:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han pasado más de tres años, pero hay momentos que se anclan en la vida a golpe de teléfono. Le ocurrió a Jorge Gutiérrez, uno de los testigos que ha comparecido hoy en el juicio por el crimen de Diana Quer (por videoconferencia desde Madrid). A Jorge le envió la joven el último mensaje antes de que Enrique Abuín, el Chicle, la secuestrara y la matara. Se sintió en peligro cuando volvía a casa en A Pobra do Caramiñal aquel 22 de agosto de 2016. «Me estoy acojonando. Un gitano me estaba llamando», wasapeó a su amigo, compañero de clase en Madrid. «¿Y qué te ha dicho?», quiso saber él. «Morena, ven aquí».

Jorge le respondió, pero Diana ya nunca leyó ese mensaje. Según su amigo no pudo saber si lo hizo o no aunque recuerda que solo tenía un tic, la señal de que no lo llegó a ver. «No se puede saber si lo leyó o no, si se apagó el teléfono o se rompió», ha dicho. «Noté que Diana tenía miedo, pero como estaba sin batería no le di importancia cuando no me respondió», ha explicado el testigo. Y ha reconocido que es complicado ponerse en la piel de una chica, en esa situación. Él creía que era el típico baboso con dos copas que dice una tontería a una mujer.

Jorge y Diana habían suspendido la misma asignatura, así que hablaron bastante ese verano. Ese mismo día lo hicieron varias veces. Él estaba de vacaciones como su amiga. Sabía que ella fue a las fiestas del pueblo de veraneo y sabía que volvía a casa cuando mantuvieron la última conversación. Por la mañana, como ella no le había respondido, le mandó otro mensaje de buenos días sin poder imaginar que Diana estaba ya sepultada en un pozo de agua. «Me enteré por Instagram, a través de otra amiga, de que había desaparecido». A partir de ahí y tras varias gestiones su móvil acabó en manos de los investigadores que pudieron precisar así la hora a la que el Chicle abordó a Diana y le quitó su teléfono aquella madrugada.

Nerea Encarnación rió e intercambió confidencias con la chica unos minutos antes de los mensajes de móvil con Jorge. Estuvieron juntas en las fiestas de A Pobra hasta las 2.20 de la madrugada. Nerea prestó su jersey gris a Diana que tenía frío y volvía a casa porque estaba cansada y sin apenas batería. La joven de Pozuelo le dejó a Nerea su cazadora vaquera. «Se despidió y me dijo: mañana nos vemos». Fue la última vez. Diana ya solo vio al monstruo que le quitó la vida.