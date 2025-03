50 testigos y 40 peritos en dos semanas: así será día a día el juicio contra el Chicle

Si nada lo impide, mañana comenzará en la Audiencia Provincial de La Coruña, en su Sección Sexta con sede en Santiago de Compostela, el juicio contra José Enrique Abuín por el secuestro, muerte y presunta violación de Diana Quer . El cadáver de la joven madrileña, que desapareció en agosto de 2016 en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, fue encontrado 500 días después en un pozo de una nave abandonada en Rianxo. Abuín, más conocido como «El Chicle» , se sentará en el banquillo para responder por un crimen del que se ha reconocido autor, aunque negando en todo momento la acusación de violación que sobre él pende y que sostienen Fiscalía y acusación particular, y que determinará la imposición o no de la pena de prisión permanente revisable, como piden las partes acusatorias.

En el proceso para establecer el grado de culpabilidad de Abuín —entre el homicidio imprudente que alega su defensa y el asesinato con agresión sexual que reclaman las acusaciones— participarán más de medio centenar de testigos y hasta 40 peritos que ayudarán a componer el puzzle de lo que ocurrió aquella fatal madrugada de agosto de hace ya más de tres años.

El proceso arrancará de nuevo este lunes , casi dos años después de la localización del cuerpo y de la detención de 'El Chicle', después de que el pasado día 28 de octubre tuviera que suspenderse al no poder conformarse la totalidad del jurado popular. Entonces, cuatro de los 21 preseleccionados presentaron distintas alegaciones que los inhabilitaban para formar parte del jurado, y la legislación obliga a que sean un mínimo de 20 los que conformen el grupo para la selección. Con la mayor diligencia, el TSXG reprogramó el juicio para apenas dos semanas después, y el proceso se retomará este lunes 11 con la selección del jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen.

Quién declara cada día

Este martes 12 darán comienzo las sesiones con la declaración del acusado, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Quer . A continuación, entre el miércoles 13 y el jueves 21 de noviembre se desarrollarán cuatro jornadas en las que declararán más de 50 testigos, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la r econstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.

A partir del día 19 de noviembre se sucederán las periciales, en las que declararán 40 expertos. Entre las pruebas que se analizarán está la identificación del vehículo del acusado captado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico , el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de 'El Chicle'; además de los dos informes forenses, que cerrarán las sesiones el 21 de noviembre. Los tiempos judiciales estiman que la semana del 25 de noviembre podría entregarse al jurado el objeto de veredicto , tras lo que se iniciará el periodo de deliberación hasta llegar a un fallo.

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', se enfrenta en este caso a los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal , por los que tanto Fiscalía como acusación particular piden para él la prisión permanente revisable. Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación y como sostiene el auto de apertura de juicio oral. Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la pena de prisión permanente revisable, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público.

En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, Fiscalía pide para 'El Chicle' penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con alevosía y ensañamiento de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable. Al mismo tiempo, reclama una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros , a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de que abandone la prisión en algún momento, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite el concello de A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven . En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.