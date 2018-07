TRIBUNALES La jueza tarotista da cuerda a la polémica: «Consulté el tarot y mi futuro en la Justicia es bastante malo» En su primera entrevista, María Jesús Guzmán le quita hierro a su actividad como vidente: «Es como el blablacar»

«Estoy negra, lo estoy pasando fatal», confiesa María Jesús Guzmán, al calor de las informaciones que la hicieron saltar a la palestra como «la jueza tarotista»: la muesca más popular de un historial puesto permanentemente bajo la lupa, y en la que relucen otras actividades polémicas como bailarina de striptease durante su destino en Canarias, la asistencia con gatos a las vistas, o sanciones por descalificar el funcionamiento de los juzgados de Violencia de Género.

Pendiente de la decisión que adopte la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la jueza, actualmente responsable del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, situado en Lugo, ha concedido su primera entrevista a un medio de comunicación, y en ella deja titulares que lejos de disipar la polémica, parecen avivarla. «Consulté el tarot y dice que mi futuro dentro de la Justicia es bastante malo», es uno de los destacados de la charla que mantuvo con La Voz de Galicia.

Guzmán es consciente de las dificultades que atraviesa su continuidad en la esfera judicial: «Van a pretender un castigo ejemplar», afirma. Así, asegura que la semana pasada trató de explicar al instructor que investiga su caso «lo que había de esto del tarot», así como esclarecer que la consulta en la que predecía el futuro de sus clientes pertenecía en realidad a su empleado del hogar.

Con él, incluso llegó a repartir folletos por las calles de Lugo («no voy a ir varios metros más atrás; sería una ridiculez», cuenta), y hasta relata que en alguna ocasión lo sustituyó al frente de la videncia: «El consultorio lo atendía mi asistente. Es cierto que alguna vez lo he hecho yo también. Es un intercambio de particulare; es como el blablacar. Se puso un precio muy barato. Hasta con lechugas y huevos nos han compensado. Y alguno, con nada. No llevaba ni un mes y se metió un periodista camuflado de cliente», sostiene.

Se refiere Guzán al momento en que su afición al tarot, que «lleva estudiando» desde su inicio en la carrera, salta a las páginas del diario local El Progreso. A partir de entonces, se desecandenan las informaciones que ponen en tela de juicio su trayectoria, y la consiguiente apertura de una investigación por parte del Poder Judicial.

No es la única. Antes, la jueza había tenido que rendir cuentas ante el órgano por otras sospechas de irregularidad. Entre ellas, ausentarse de su puesto en Collado-Villalba cuando debía tramitar la puesta a disposición judicial de un detenido con «delitos conexos» en otro juzgado en Madrid. «Como el primero era en Madrid, no tenía que coger a ese detenido y me fui al gimnasio», admite.

La falta le costó un año y seis meses de suspensión empleo y sueldo cuando ya estaba destinada en Las Palmas. Y allí tampoco pasó desapercibida. En aquella ocasión, por ejercer de bailarina de striptease en una local nocturno. «Me habían echado a la calle, y como siempre he sido de mucho deporte, pues... No es ningún placer», argumenta en la entrevista, en la que también reconoce su amonestación por fumar en una sala en Bilbao, lamenta la repercusión de sus críticas («ser armó la de San Quintín») hacia los juzgados de Violencia de Género, en los que trabajó.

Por último, Guzmán sostiene que su polémica por la presencia de gatos era «una anécdota» que molestó a algún abogado, y que su traslado a Lugo no salió todo lo bien que esperaba: «¡En menuda hora vine aquí! Yo no pretendía jubilarme hasta que me echasen por la edad, pero ahora pienso cada vez más en la jubilación anticipada. Estoy negra, lo paso fatal».