Vacantes de boticario y organista

Actualizado: 02/11/2020 11:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como las desgracias nunca vienen solas, ahora resulta que los frailes benitos de Samos no encuentran boticariopara atender la farmacia monacal, con origen de varios siglos atrás y recuperada, hace cosa de diez años, con sus viejos matraces, albarelos, almireces y fórmulas de emplastos. No sé si queda algo en Samos de aquella «horta da farmacia», jurisdicción del cenobio donde los monjes cultivaban hierbas curativas y plantas medicinales con las que preparar fórmulas magistrales para atender tanto a los vecinos como a aquellos fatigados peregrinos a Compostela que, saliendo de Triacastela, optaban por la variante samonense. Y no recuerdo ahora mismo (no tengo el libro a mano) lo que sobre el particular cuenta Hipólito de Sá en su hermoso

Suscríbete al mejor periodismo Disfruta sin límites de toda la información, opinión y exclusivas de ABC.es. El primer mes, GRATIS. Lo quiero Si ya estás suscrito, Inicia sesión Más información

Juan Soto