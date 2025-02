Después de mucho tiempo de silencio voluntario y de ostracismo inducido, Xosé Ramón Gómez Besteiro , expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSdeG, entreabre la posibilidad de regresar a la política activa. Cinco años mordiéndose la lengua , un lustro de ... subordinación del despotismo burocrático, tal vez encuentren por fin ocasión para el resarcimiento político y personal, incluida la indemnización correspondiente a un daño inferido no por opinable interpretación de la ley (‘errare humanum est’) sino por hacer de su aplicación un acto revestido de intangibilidad divina, circunstancia que convierte en baldío cuanto esfuerzo se haga para hallar respuesta a la pregunta: ¿Quién juzga al juzgador?

No diremos tanto como que hay jueces que desequilibran la balanza con el peso de su afinidad política o de sus simpatías personales, pero lo cierto es que los hechos parecen dar la razón a quienes ven algo sospechoso (el otro día lo escribía Méndez Romeu, exconselleiro de Justicia en la Xunta) en la casualidad de que, al menos en Galicia, los azotes de la burocracia judicial caigan casi siempre sobre las mismas posaderas. Orozco, Besteiro, Pachi Vázquez, Fernando Blanco… Mera casualidad: todas las bofetadas en la mejilla izquierda.

En Lugo, actuaciones judiciales, primero eternizadas y luego archivadas o sobreseídas, hicieron tabla rasa de los resultados electorales y depusieron ‘de facto’ nada menos que al alcalde de la capital de la provincia. No hay noticias de resarcimiento ni siquiera de presentación pública de disculpas por los inferidos . El caso del ex secretario general del PSdeG es todavía más sangrante, porque tiene uno la impresión de que los gazapos judiciales que desembocaron en la defenestración de Besteiro fueron acogidos alborozadamente por algunos compañeros de partido, especialistas en compaginar hipocresía las jeremiadas con el apuñalamiento trapero, y la táctica de la desmemoria con la estrategia de la zancadilla . A ver si un día Gonzalo Caballero se anima a escribir un manual para uso de aspirantes al despacho principal de la finca número 4 de la compostelana Rúa do Salmón. Un libro encuadernado en piel de «o noso querido compañeiro».