Entrevista Juan Gestal, médico y profesor: «Vamos a tener coronavirus al menos hasta el verano» Experto en medicina preventiva, cree que «se están haciendo muchos esfuerzos, pero a pesar de que la mayoría de casos son leves, la enfermedad acabará extendiéndose»

Miguel Ruiz de Arcaute SANTIAGO Actualizado: 09/03/2020 08:34h

Cuando el profesor y médico Juan Gestal (Muros, 1947) atendió esta entrevista, eran cuatro los casos de coronavirus confirmados en Galicia. Desde entonces, el patógeno ha proseguido su avance con nuevos casos y otros pendientes de diagnóstico definitivo, como era previsible. Médico de Sanidad Nacional y catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública en la USC, Gestal cree que la respuesta de España en general y de Galicia en particular a la crisis está siendo «buena» y «prudente».

¿Estamos ante el comienzo de algo que va para largo en la Comunidad?

Nos gustaría que no, pero presumiblemente vamos a tener Covid-19 al menos hasta el verano y no sabemos si volverá en el próximo otoño-invierno. Su difusión en nuestro país está empezando. No sabemos si las medidas de contención que se están llevando a cabo podrán frenarla o retrasarla. En China, las insólitas medidas de contención que establecieron consiguieron no solo retrasar su difusión a otros países, sino lograr que comenzase a descender el número de casos nuevos el 25 de enero y que desde el 26 de febrero ya sean menos que en el resto del mundo. Y siguen descendiendo, con 143 casos nuevos a las 0 horas del 6 de marzo. Esto da ánimos para seguir luchando en la contención.

¿Cómo valora la actuación que está llevando a cabo el Sergas?

Estamos en la fase de contención y de momento tanto el Sergas como el Ministerio y las restantes comunidades autónomas están actuando bien, adoptando con mucha prudencia en cada momento las medidas que las circunstancias aconsejan. La respuesta a la demanda de atención a pacientes críticos será la prueba de estrés de nuestro SNS, la que nos dirá si está adecuadamente preparado para hacer frente a este desafío epidémico.

Uno de los pacientes que dio positivo no fue aislado hasta pasados tres días desde que ingresó, por no cumplir los criterios epidemiológicos contemplados en el protocolo. ¿Es este aparente camuflaje uno de los mayores peligros de la enfermedad?

Sin duda. El 81% de los casos que produce este nuevo SARS-CoV-2 son cuadros clínicos leves, difíciles de detectar, e incluso también hay cuadros subclínicos. No sabemos si esos cuadros subclínicos son capaces de transmitir el virus, ni si se transmite durante el período de incubación, ni la eficiencia de la transmisión en todos estos casos. En el SARS la mayoría de los casos eran graves, lo que facilitó su localización y la de los contactos permitiendo su control y eliminación en apenas tres meses.

¿Hay algún punto geográfico que sea más vulnerable ahora mismo dentro de la región?

Tanto el caso de La Coruña como los tres de Vigo son casos importados de Madrid, quizás los de Vigo al tardarse más en diagnosticarlos han tenido más posibilidades de difundir el virus. De momento en Galicia no hay transmisión comunitaria.

¿Qué recorrido general le ve al virus? ¿Cuándo podría empezar a remitir?

Esto, de momento, aún está empezando. Todavía no hay transmisión comunitaria sostenida y se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de impedirla. A todos nos gustaría que se lograse, pero seguramente, dado que la mayoría de los casos son leves, acabará extendiéndose. Los virus respiratorios son propios de las épocas frías en las que la mayoría de la vida se lleva a cabo en espacios cerrados, lo que facilita su transmisión, por eso confiamos en que, con la llegada de los días más largos y cálidos de la primavera y verano, disminuya su difusión o incluso desaparezca. De todos modos, juega en contra la gran cantidad de personas susceptibles que somos en este momento la totalidad de la población.

¿Cree que se logrará erradicar o por el contrario ha venido para quedarse?

Esa es la pregunta del millón. Los coronavirus los conocemos desde los años 60 del pasado siglo y algunos, como los cuatro que producen el catarro común, se han quedado con nosotros como virus estacionales. El de SARS, que apareció en noviembre de 2002 y tuvimos conocimiento de él a partir del 12 de marzo de 2003, se consiguió eliminar en julio tras producir una pandemia con 8.464 casos y 916 defunciones, la mayoría en China; y el MERS, que apareció en 2012, tiene un R0 (número básico de reproducción) de 0.75, por lo que tiende a desaparecer. Veremos qué pasa con este.

¿Qué es lo que más le inquieta de la enfermedad?

Las neumonías víricas que produce, que en un pequeño número de casos se complican con una insuficiencia respiratoria aguda muy difícil de tratar. Va a exigir un esfuerzo muy importante a las UCI, que deberán atender la demanda actual y a la que exija la epidemia.