El 'Jack Sparrow' de Vigo, al que le impidieron casarse por ir disfrazado, contrae matrimonio sin la peluca

Berto Carreira y su pareja, María Salinas, fueron hace unas semanas al Registro Civil de Vigo para contraer matrimonio. El novio iba vestido de pirata y le impidieron casarse puesto que su atuendo podía llegar a dificultar la identificación del hombre, por lo que tuvieron que volver a su casa sin el ansiado 'sí, quiero'.

Sin embargo, este miércoles la historia fue distinta. Volvieron a pedir cita en el Registro Civil y, aunque llegó ataviado con su sombrero, su peluca y los ojos pintados de oscuro, pudo contraer matrimonio con María, que iba vestida con un traje tradicional gallego. En esta ocasión, el novio tampoco pudo empezar su matrimonio como 'Jack Sparrow', pero esta vez cedió y se retiró la peluca y el sombrero para facilitar así su identidicación.

A la salida, los recién casados celebraron su matrimonio también ante los medios de comunicación. Precisamente en esas declaraciones fue donde Berto confirmó que se tuvo que retirar los atuendos de pirata para lograr una «identificación plena» en la sede judicial, aunque aseguró que también se había ofrecido la última vez a retirarse dichos atuendos. Algo que, sin embargo, desmienten fuentes judiciales, que aclararon que el casamiento no se dio por motivos de seguridad, dada la dificultad de identificación de uno de los cónyuges.

También a la salida, varias personas arrojaron arroz para celebrar el recién estrenado matrimonio. La mujer pudo mostrar, por fin, toda la «emoción contenida» durante estas semanas y también confesar la «incertidumbre» que sentía horas antes del mediodía de este miércoles, cuando por fin se pudieron casarse. Es «una sensación extraña», sopesó él ante los medios, pero por fin lo han «conseguido», celebró Berto, según recoge Europa Press.

Archivo de la denuncia

Después del primer intento fallido, la pareja interpuso una denuncia, aunque hace un mes el juzgado de instrucción número 8 de Vigo acordó el archivo de la misma puesto que entendía que «no se desprenden hechos con relevancia penal» en la actuación de la magistrada. En teoría, no se cumplían los requisitos formales para haberse presentado a través de una querella.

No satisfechos, los novios se querellaron de nuevo contra la jueza, y este miércoles precisamente, han confirmado que mantendrán el procedimiento, aun cuando ya han contraído matrimonio. Previamente a dicha querella, según ha indicado el hombre, quisieron hablar con la jueza para explicarle que su intención -casarse vestido de pirata- «no es una tontería, ni una broma». «Si ella hubiera aceptado hablar con nosotros, no hubiéramos presentado la querella», ha anunciado.