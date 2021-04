Galicia Ingresan en un psiquiátrico a un hombre que salió armado a la calle con un kalashnikov y una pistola El suceso tuvo lugar en la localidad coruñesa de Cee y generó una gran alarma en la zona, aunque no hubo que lamentar heridos. El hombre actuó bajo los efectos del alcohol y de las drogas

Armado con una pistola en una mano y un kalashnikov en la otra. Así salió de su casa un vecino de la localidad coruñesa de Cee el pasado viernes por la mañana, cuando aún no había amanecido. Con las dos armas cargadas, trató de entrar en un hotel de la zona y en otro establecimiento, cuyos trabajadores se atrincheraron y dieron la voz de alarma a la Guardia Civil. Los efectivos no tardaron en desplazarse al lugar, donde se encontraron con un hombre de unos 45 años, conocido hostelero de Muxía, pidiendo ayuda a gritos en plena calle. «Por favor, ayúdenme que me quieren matar» recogen las grabaciones de algunos de los vecinos que se despertaron sobresaltados por el incidente. Según narró más tarde ante los propios agentes, creía que alguien estaba tratando de acabar con su vida.

Fuentes del Instituto Armado confirmaron a ABC, en el momento de la detención el hombre «presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes», pero en ese momento no llevaba ya ninguna de las armas encima. Fue después de su arresto cuando las patrullas actuantes llevaron a cabo un rastreo en la zona y localizaron un arma corta y otra larga en las inmediaciones del casco urbano de la localidad. Tanto la pistola como el kalashnikov fueron recogidos para ser sometidos a un análisis pericial. En un primer momento, se dudó de que fuese armas simuladas, pero finalmente se confirmó que eran reales, al igual que la munición.

Después de su traslado a dependencias policiales y de su paso a disposición judicial, se ordenó que el hombre quedase en libertad con cargos y, acto seguido, su inminente ingreso en el hospital psiquiátrico de Oza.