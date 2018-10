GALICIA Indignación porque el ayuntamiento de la Marea barre «por error» una alfombra floral recién acabada Los servicios de limpieza del ayuntamiento acabaron en minutos con un trabajo al que los vecinos dedicaron más de diez horas

P. A.

@abcengalicia Santiago Actualizado: 08/10/2018 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Menos de dos horas le duró la alegría a unos vecinos de La Coruña que, a través de la Asociación Faro de Monte Alto, dedicaron más de diez horas a confeccionar la alfombra floral que todos los años dedican a la virgen del Rosario, patrona de la ciudad. Los laboriosos trabajos, en los que participaron desde madres con bebés pequeños hasta mayores de 70 años, finalizaron en la madrugada del domingo, a eso de las 3 horas. Pero a las 5, tan solo dos horas después, los servicios de limpieza del concello (liderado por la Marea) pasaron por encima del trabajo y «se llevaron hasta el último pétalo». La indignación por lo sucedido no tardó en correr como la pólvora, dada la magnitud del destrozo. Según explicaron los promotores de la alfombra, una tradición con casi veinte años de vida, la alfombra estaba perfectamente vallada, pero los operarios retiraron las vallas, pasaron las máquinas y baldearon el suelo.

Imagen de la alfombra recién terminada, a las 3 de la mañana - TWITTER

«Se me cayó el alma a los pies, no saben lo que han hecho», afirmó al presidente de la asociación encargada de elaborar la ofrenda floral a la patrona. Antes sus lamentos, el gobierno local y la empresa concesionaria se disculparon achacando a un «error» del servicio de limpieza el barrido de la alfombra. Pero las explicaciones no convencieron ni a los que en cuestión de horas vieron desaparecer su trabajo, ni a los grupos de la oposición, que no tardaron en entender la maniobra como un maltrato a las tradiciones locales. «El gobierno al que tanto le cuesta limpiar las fachadas se vuelve diligente el del Rosario. ¿Otro error?» se preguntó la candidata del PP a la alcaldía de la ciudad herculina, Beatriz Mato.

Flores blancas contra el alcalde

En la misma línea, desde el PSOE dieron muestras de su incredulidad a través de la voz de un histórico concejal, José Nogueira, que llegó a calificar al gobierno local de la Marea de «aprendices de fascistas». Así las cosas, los vecinos han organizado para la tarde de este martes una protesta frente al concello en el que una flor blanca que deberá llevar casa asistentes servirá para afear al alcalde Xulio Ferreiro su actuación.