Alberto Varela - Crónicas Atlánticas Incógnitas gallegas ¿El mensaje de las Mareas después del fiasco? Buscar otro enemigo. Si hace tres años querían acabar con la casta, ahora le va a tocar a la extrema derecha

Dfícil campaña electoral va a tener Pedro Sánchez en Galicia para las elecciones del 28 de abril. Prestar atención exclusivamente a los independentistas catalanes es lo que tiene, que quedan descontentos ellos y también las demás autonomías, que vemos como se ha intentado beneficiar al desleal a costa del que ha cumplido.

La parte gallega de los Presupuestos no hay por donde cogerla, ni siquiera apelando al incremento del gasto social del que tanto presumen en Podemos. El tiempo dirá, por ejemplo, si la subida del Salario Mínimo Interprofesional genera un aumento efectivo de los sueldos o acaba provocando un aumento de la economía sumergida.

Y qué me dicen de En Marea, o como decidan llamarse para la nueva cita electoral. Lo de que van a ir a las Cortes a defender los intereses de nuestra comunidad no les va a colar ya después de ver que a quién han obedecido esta legislatura es exclusivamente a Pablo Iglesias. Sólo una de sus cinco diputados votó en contra de los Presupuestos y es más que posible una fuga de votos hacia Bloque, que odia con todas sus fuerzas a España, pero suspira por volver a la capital. Aún con esa contradicción los nacionalistas gallegos ganan por goleada en coherencia a los rupturistas.

¿El mensaje de las Mareas después del fiasco? Buscar otro enemigo. Si hace tres años querían acabar con la casta ahora que forman parte de ella le va a tocar el turno a la extrema derecha. Vótennos no por lo que podamos hacer nosotros, sino para luchar contra ellos. Populismo de libro.

Y no crean que no hay incógnitas también en el espacio del centro-derecha. Estos nueve meses de gobierno socialista en Madrid le dan argumentos de sobra al PP para pedir el voto, pero los populares no las tienen todas consigo: los fantasmas de Ciudadanos y Vox ahí están. No parece que los nuevos partidos puedan tener en Galicia la fuerza que se anuncia en otras partes de España, pero sin duda van a arañar votos que tradicionalmente han sido para los populares. La cuestión es cuántos.