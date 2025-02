Incendio político en María Pita

La inédita decisión de Inés Rey de retirarle este martes todas sus competencias a su concejala Eva Martínez Acón , secretaria local del PSOE herculino, trasciende con mucho el ámbito municipal. Más allá de las gruesas acusaciones de la responsable orgánica hacia la alcaldesa —igualmente sorprendentes—, la maniobra que subyace detrás es el pulso de poder entre la dirección socialista de la provincia de La Coruña y la ejecutiva regional de Gonzalo Caballero, una relación que nunca fue del todo buena pero que quedó muy deteriorada tras las elecciones autonómicas de julio.

¿Por qué cesa Rey de sus funciones a Martínez Acón? Fuentes del PSOE coruñés consultadas por ABC hablan de una lucha de poder dentro de propio Pazo de María Pita, con la responsable orgánica reclamando más parcelas de decisión en la estrategia de la alcaldesa, blindada por sus más fieles, entre concejales y asesores. Acón va quedando paulatinamente apartada. Y al mismo tiempo, el gobierno local ve como la agrupación local está más preocupada por publicitar a Gonzalo Caballero que en poner en valor la acción de Rey y su equipo. «La gestión de la alcaldesa se silencia en las redes del PSOE local», afirman.

De Martínez Acón también se cuestionaba desde dentro del gobierno que estuviera más preocupada por cuestiones orgánicas que de su área de gobierno, la concejalía de Innovación, industria, empleo y comercio . «Iba al Concello de 10 a 13 horas», apuntan. Retribución: 59.582 euros en 14 pagas, según refleja la web del consistorio herculino. La paciencia de la alcaldesa se colma y, airada, opta por la decisión drástica de retirarle sus competencias. «La dedicación a las tareas de gobierno no es negociable», insistía este miércoles Inés Rey públicamente en declaraciones a los periodistas, «aquí hay que trabajar y dar al cien por cien de nuestra capacidad para mejorar la vida de los coruñeses». «No es un tema de absentismo laboral», aseguró la edil cesada a Efe, «Yo me he dedicado a la concejalía al 100 %» .

Carta a la militancia

La secretaria local no se quedó callada, y replicó a la maniobra de la alcaldesa enviando una carta a la militancia acusando a la regidora y distintos concejales de gobierno de no cumplir con las cuotas exigidas por la agrupación local ( 243€ al mes ), optando por una aportación reducida (100€) amparándose en la normativa provincial. Martínez Acón llega a acusar de « chantaje » a la regidora por condicionar el mantenimiento de sus responsabilidades a que ella y sus próximos siguieran pagando la cuota inferior. La justificación de la responsable orgánica es que las cuentas de la agrupación local se encuentran en una situación delicada. Pero un sector de la militancia se preguntó por qué lleva desde mucho antes del confinamiento forzoso de marzo sin convocar una asamblea para ponerlas encima de la mesa y explicarlas al detalle. La ejecutiva local tampoco pasa por sus mejores momentos. A Martínez Acón la han ido abandonando el presidente, el secretario de organización o la responsable de participación. «Es una secretaria local que no ha ganado nunca una votación; fue elegida porque no hubo otra candidata», explican sus críticos.

Como guinda, Martínez Acón —una figura muy próxima a Gonzalo Caballero, quien la colocó en las listas de las municipales— solicitó a la dirección regional que avalara el umbral de cuotas que le exige al gobierno local del que ella participaba hasta el martes. La respuesta del PSOE gallego es darle la razón tras elevar consulta a Ferraz. Caballero se alinea con su peón en la ciudad. O lo que es lo mismo, abre un frente no solo con el gobierno coruñés sino con la dirección provincial del partido que lidera Valentín González Formoso, el presidente de la Diputación de La Coruña, al que este asunto salpica por estar su número dos, Lage Tuñas, en el gobierno local como uno de sus hombres fuertes.

Carta de la regidora

Pero Inés Rey también se dirigió este miércoles a la militancia con una carta aún más dura que la de Martínez Acón, a la que acusó de « no haber asumido » su elección «primero como candidata y luego como alcaldesa», «ni ha sido capaz de hacer frente a las competencias que le delegué». «Quien desafía la autoridad de quien lidera el gobierno local (...) no puede tener otra respuesta que la retirada de las competencias», proclama Rey, que acusa a su edil de «ejercer la máxima responsabilidad del PSOE coruñés en perjuicio del gobierno local». La carta, que echa más gasolina al fuego , va firmada por la regidora y todos los ediles socialistas, salvo Martínez Acón.

La mala relación de Rey y Martínez Acón tiene algunos capítulos espinosos. Por ejemplo, cuando trascendió una polémica defensa que la ahora alcaldesa hizo en su etapa de abogada del turno de oficio de un acusado por abusos a una menor. La entonces candidata a la Alcaldía tuvo que ir a dar explicaciones a la militancia en una reunión en la sede de la agrupación local. Pero Martínez Acón, según ha podido saber ABC, pidió tener acceso al vídeo del juicio para que los afiliados pudieran verlo y juzgar por sí mismos. No lo logró, aunque la simple intentona ya minó la relación entre las dos socialistas, que lejos de reconducirse ha ido agrietandose con el paso de los meses. Ni siquiera la llegada al gobierno local ha servido de bálsamo.

Que el conflicto local se extiende al ámbito regional se explica por las reacciones airadas de los más fieles de Caballero en la provincia, como el parlamentario Martín Seco —al que el líder del PSdeG también metió con calzador en la lista de las autonómicas y contra el criterio de la provincia—, que en sus redes hablaba de « vergüenza » o atribuye a Rey la intención de «denigrar a una compañera con falsedades».

A última hora de la tarde del miércoles, otro de los fieles escuderos de Caballero, el parlamentario Pablo Arangüena, se sumaba a la moda de las cartas a la militancia en su condición de vicesecretario general del PSdeG. En la misiva, muestra su respaldo a la secretaria local, Eva Martínez Acón, e insta a la alcaldesa, Inés Rey, a abonar las cuotas adeudadas a la agrupación municipal, según informa Europa Press.

«Los socialistas tenemos que hacer de la honestidad, de la verdad y de la defensa de los compañeros y de las compañeras nuestra defensa. Ningún cargo institucional está por encima de nuestro partido ni de la militancia», señala Arangüena , militante ademas de la agrupación coruñesa, «ni la alcaldesa, ni el portavoz municipal ni otros concejales y concejalas hicieron aportación alguna, incumpliendo las obligaciones que reglamentariamente le corresponden», y avanzó que el PSdeG seguira reclamando «las cantidades adeudadas»..

El conflicto, lejos de terminar, deja tras de sí un paisaje de tierra quemada. «No hay margen para la reconciliación», aseguran las fuentes consultadas. Martínez Acón ha proclamado su «lealtad» y ha asegurado que mantendrá su acta de edil, pero ya ha sido sentenciada por la alcaldesa. La duda es qué grado de deterioro podrá alcanzar la relación entre el PSOE coruñés y la dirección regional.