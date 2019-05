CISMA EN LA IZQUIERDA Iglesias visitará Vigo y Ferrol pero volverá a evitar Santiago El líder de Unidas Podemos no estará en La Coruña, a donde sí acudió en la campaña de las generales sin el alcalde, ni en Santiago

Pablo Iglesias solo visitará en Galicia Ferrol y Vigo durante la campaña de las elecciones municipales. La visita será el próximo miércoles 22, y en ella no parará ni en La Coruña ni en Santiago. Y si en La Coruña ya estuvo al menos en las elecciones generales, aunque sin el alcalde de Marea Atlántica Xulio Ferreiro, el líder de Unidas Podemos no acudirá tampoco a la capital santiaguesa en estas cruciales elecciones para la izquierda en Galicia. De esta manera no compartirá actos con el alcalde Martiño Noriega.

Es una señal más de la fragmentación y las crisis abiertas en las mareas, que en Galicia ya se reflejó en la presencia de una papeleta de En Común-Unidas Podemos y otra de En Marea para las generales del 28 de abril. Tanto Santiago como La Coruña (también Ferrol) fueron dos de los grandes fortines que consiguió la izquierda en las municipales del 2015, cuando las confluencias eran un espacio de unión. Con todo, esas familias rápidamente se rompieron, con formaciones abandonando el barco, no presentándose a las elecciones o creando otras candidaturas paralelas que fragmentan el voto en el lado izquierdo del tablero político. También en las críticas entre antiguos compañeros, muchas veces aireadas por los medios o las redes sociales.

Iglesias visitó la lonja de La Coruña durante las generales, y a esa visita acudieron representantes del Gobierno de la Marea, aunque no asistió el propio alcalde, que se negó a contar a quién votó en esos comicios. También Noriega se resistió a explicar el sentido de su voto en esa cita electoral.

De esta manera Iglesias estará en Vigo, la ciudad más grande de Galicia, el próximo miércoles 22 de mayo. En esta ciudad se espera una apabullante mayoría absoluta del socialista Abel Caballero, lo que dejaría al resto de partidos en una situación precaria.

Ese día también acudirá a Ferrol, donde las diferentes mareas y confluencias de izquierdas se han ido resquebrajando hasta presentar tres listas distintas. En la ciudad departamental gobierna actualmente Ferrol en Común, liderada por Jorge Suárez, que ahora repite para la reelección tras su pacto con PSOE y BNG en 2015.