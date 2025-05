Los hosteleros, preocupados: «Sin certificado, ¿tendré que cerrar?»

La división con la que el sector hostelero transigía con el pasaporte Covid tuvo hasta cierto punto traslación a la hora de dar lectura a los autos del TSXG. De la preocupación de unos por el escenario que abre la suspensión de la medida a la satisfacción sin medias tintas de los más beligerantes. Entre los primeros, Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo. «Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren », alertó. «No lo entiendo. El certificado daba confianza a los clientes, permitía seguir trabajando con seguridad y con las máximas garantías sanitarias. Aunque tuviesen razón [quienes recurrieron ante el TSXG], estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales; hay miles de muertos», recordó en declaraciones recogidas por Ep. «Ahora hay dos opciones: que nos cierren o seguir abiertos con el riesgo de los clientes no quieran venir por la falta de garantías sanitarias que se les ofrecían antes. Nadie quiere arriesgarse a contagiar a su familia por tomar un chocolate con churros», incidió el representante lucense.

Real fue muy claro al reconocer que ahora siente «pena y miedo» si finalmente «litigios que buscan un protagonismo excesivo» conllevan echar de nuevo la persiana. «Cuando vas a un hotel, también te mandan identificarte, y los hosteleros, si dudan de si alguien es menor, también lo hacen, por ejemplo», rechazó uno de los argumentos esgrimidos por sus colegas más enconados, el de que «no son policías». También reconoció que no entiende la postura del Superior: « No se puede ir de sentencia en sentencia como si no estuviésemos en una pandemia », reprochó.

A mitad de camino entre ambos sentimientos, el del temor y la celebración, se movió César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra. Si bien admitió «cierta satisfacción», porque «pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir», no ocultó su inquietud: «Nunca nos ha gustado la medida, pero nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa », dijo a Ep.

«Prejuicio incalculable»

Los hosteleros de Santiago que recurrieron la Orden del 22 de julio e xpresaron su «satisfacción» en un comunicado en el que lamentaron que «una medida ilegal estuviese vigente durante tres semanas, desde el pasado 24 de julio», causando «un prejuicio [sic] incalculable». Frente a este triunfalismo, la «prudencia» de otros recurrentes, Lugo Monumental. « No consideramos que hoy hayan vencido nuestros planteamientos », concedieron. Sabedores de que la suspensión obedece a un «tecnicismo», hicieron un llamamiento a la «mesura».