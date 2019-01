GALICIA Hilton abre nuevo hotel boutique en La Coruña, la ciudad de moda La lujosa cadena hotelera elige la ciudad gallega, que ha aumentado un 20 por ciento sus rutas áreas por un creciente interés. «Es una metropoli en crecimiento», aseguran los promotores del proyecto

P. Abet

@abcengalicia Santiago Actualizado: 31/01/2019 19:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los mejores hoteles de España, según los Oscar del turismo

Una superficie de cinco mil metros cuadrados repartidos entre sótano, planta baja y cinco plantas, 58 habitaciones de entre 25 y 30 metros cuadrados y una suite presidencial de 60 metros cuadrados en las que pasar una noche costará entre 100 y 130 euros. Ésta es la carta de presentación del nuevo hotel que la cadena hotelera Hilton abrirá en La Coruña en marzo de 2020, el primero de su apuesta por la Comunidad gallega. Y es que, como los responsables del proyecto dejaron claro en la rueda de prensa de presentación, la urbe herculina está de moda. «La demanda de destinos del norte está creciendo. Así lo demuestra el aumento del 20 por ciento anual en las nuevas rutas de vuelos a La Coruña, que ha permitido abrir la ciudad a mercados internacionales», explicó el responsable para España, Portugal y Andorra de la hotelera, Carlos Miró, que indicó que éste es el establecimiento número 18 de Hilton en España.

Bajo el nombre DoubleTree by Hilton La Coruña, el inmueble estará situado en el centro histórico de la ciudad y ocupará el antiguo edificio de Red Eléctrica Española. En plena calle Zalaeta, la nueva propuesta hotelera se basará en el modelo boutique para ofrecer a sus clientes un diseño exclusivo que marcará tanto los exteriores como los interiores del edificio. Sobre la localización, en el corazón coruñés, desde la compañía explican que «hablamos de la base perfecta tanto para los viajeros de negocios como para los de ocio». Además de estas bazas a favor, Hilton juega con que el hotel estará ubicado a pocos pasos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, caso de la Plaza de María Pita, el Museo de Bellas Artes o la famosa Torre de Hércules. También estará enclavado en una zona de compras que en los últimos tiempos ha ganado enteros con la apertura, por ejemplo, de la tienda flag ship de Zara, un impresionante centro formado por cuatro edificios suspendidos en el aire que preside la nueva milla de oro de la ciudad, en la céntrica plaza de Lugo.

Una de las habitaciones del hotel herculino - CEDIDA

Precisamente, el poder de Inditex y su potencial en el área coruñesa también fue tenido en cuenta a la hora de aventurarse en este hotel, teniendo presente que «en la actualidad, Galicia es sede de diversas empresas internacionales consolidadas», entre las que se encuentra el gigante pilotado por Amancio Ortega, una de las mayores compañías de distribución de moda del mundo. Insistiendo en la pertinencia de esta apertura, Carlos Miró resumió que La Coruña cumple con los cuatro requisitos que Hilton busca para establecer sus hoteles: «Un mercado con una demanda tanto corporativa como turística, conectividad aérea, que exista un espacio para el producto y lo más difícil, encontrar al socio ideal». Sobre este extremo, el representante de la cadena aseguró haber encontrado este apoyo en Center Coruña Hoteles, el grupo que, con una inversión total de diez millones de euros, posibilitará la construcción del nuevo hotel de la franquicia. El presidente de esta compañía, José Souto, señaló que la llegada de Hilton a La Coruña es «un hito para Galicia y para la ciudad», ya que «la situará como un referente hotelero en el norte peninsular».

Alto poder adquisitivo

Aunque con alma de cinco estrellas, los responsables de la apertura explicaron que «hablamos de facto, de un hotel cinco estrellas, aunque no puede optar a ellas por no tener los suficientes metros cuadrados, por lo que será de cuatro estrellas superior». El cliente potencial, revelaron, responde a un perfil adquisitivo medio-alto que viaje a la ciudad por negocios o por ocio. En este sentido, el promotor del hotel destacó que Doubletree by Hilton ofrecerá al cliente «un servicio que la ciudad no tenía» y que, además, incorporará un restaurante de alta cocina «al que podrán acceder tanto los huéspedes como cualquier ciudadano». «Queremos completar la oferta culinaria de la ciudad y estamos todavía barajando si nosotros operaremos el restaurante o lo explotará otra empresa, como ocurre en muchos hoteles; en cualquier caso, estamos buscando a un cocinero que sea el protagonista, que ponga su nombre y su marca», avanzó Souto.

El hotel, que generará alrededor de 25 puestos de trabajo directos, comenzará a ser construido en marzo. Si las obras avanzan adecuadamente, a partir de verano se podrían hacer ya las primeras reservas.