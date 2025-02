Hacienda obliga a una vecina de La Coruña a pagar 1.340 euros por cobrar un premio de 40

Una vecina de Toques (La Coruña) tendrá que devolver a la Agencia Tributaria un total de 1.343,20 euros correspondientes a la declaración de la renta de 2015 por un premio valorado en 40 euros que su hijo ganó ese año en el concurso de Carnaval del Concello de Melide, según informa «La Voz de Galicia».

Hacienda le reclama los 1.200 euros de la percepción anual de 2015 , los cuales corresponden a las deducciones de 100 euros al mes por tener un hijo con discapacidad, y otros 143,20 euros, por otro lado, por haberse retrasado en el pago.

El hijo de la afectada, que cuenta con una discapacidad reconocida del 78% , ganó un premio de 42,86 euros en 2015 tras presentarse junto a sus compañeros del centro ocupacional al que acude. Al proceder a ingresarle dicha cantidad, la Agencia Tributaria le hizo presentar su declaración de la renta. A pesar de que el joven no está obligado a hacerlo por ser receptor de una pensión no contributiva de 392 euros al mes que no supera los 8.000 euros anuales de mínimo exigible, se vio forzado a hacerlo a fin de obtener el premio.

Tras examinarlo, la Agencia Tributaria resolvió que el afectado había percibido «rentas por un volumen superior a 1.800 euros , lo que significa que no cumple los requisitos establecidos para generar el derecho al mínimo por descendiente y, por consiguiente, al mínimo por discapacidad», según un comunicado emitido en julio.

Ante esta situación, la mujer presentó una reclamación en la que mostró su desacuerdo por el importe que se le reclama por considerarlo «injusto y desproporcionado, ya que los ingresos son los derivados del centro ocupacional», si bien no fue aceptada. Ahora, deberá hacer frente al pago de los 1.343 euros en un solo año.