Hacienda habilitará los 198 millones de euros del IVA por la vía del prestámo

El Ministerio de Hacienda parece haber encontrado la solución comprometida el pasado día 9 ante el presidente de la Xunta para solventar el desajuste en las cuentas autonómicas ocasionado por los 2.500 millones de euros de la recaudación de una mensualidad del IVA de 2017 que las autonomías no podrán percibir en 2019 como consecuencia de los cambios en los plazos de gestión del impuesto. Veinte días después de aquel encuentro bilateral, en el que el presidente de la Xunta puso voz a un malestar compartido por otros territorios —el impacto en Galicia asciende a 198 millones—, la ministra María Jesús Montero ha adelantado en la Comisión de Hacienda del Congreso el mecanismo previsto por su departamento para paliar el descuadre de caja: el desajuste se cubrirá con préstamos sin intereses que las autonomías tendrán que devolver en 2021, momento en el que Hacienda confía en haber regresado a los plazos de cierre del IVA a día 20 de cada mes, lo que, a la inversa de lo ocurrido ahora, se traducirá en 2021 en una mensualidad adicional facilitando la devolución de la cuantía adelantada. En total, se habilitarán 2.500 millones en préstamos para las autonomías y 300 más para las administraciones locales. La fórmula, aseguraron desde el Ministerio a Efe, no tendrá impacto en la contabilidad nacional ni en el déficit público de 2019, sólo en los resultados de deuda del Estado para ese ejercicio.

Por «prudencia», la Xunta ha declinado por el momento valorar la vía planteada por el Ministerio. La posibilidad del préstamo a interés cero adelantada en el Congreso, indicaron fuentes de la Consellería de Facenda, no ha sido comunicada todavía a la Xunta. «No podemos valorar algo que no conocemos. No tenemos constancia», señalaron.

La ministra aprovechó su comparecencia en el Congreso para insistir en la ausencia de intencionalidad política en la mensualidad del IVA que las comunidades no podrán percibir con normalidad en 2019. El origen del descuadre, reiteró, se remonta a la puesta en marcha en julio de 2017 —todavía con Cristóbal Montoro al frente de la cartera— del Suministro Inmediato de Información (SII) y el retraso del 20 al 30 de cada mes del plazo habilitado para la presentación por parte de las empresas de sus liquidaciones, un margen que impidió computar dentro del ejercicio 2017 la mensualidad correspondiente a diciembre.

Montero solicitó el apoyo del PP para, sin renunciar al SII, regresar el 20 de cada mes como día de cierre de liquidación, para facilitar la gestión de las cuentas.