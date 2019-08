AGUJERO DE 700 MILLONES El Gobierno insiste en vetar el pago de la deuda que tiene en vilo a Galicia Montero vuelve a escudarse en que no pueden actuar en funciones como medida de presión. El PPdeG recuerda que «no hay una sola restricción normativa ni legal» que impida articular una solución

Pablo Pazos @ABCenGalicia SANTIAGO Actualizado: 12/08/2019 19:41h

Cada intervención de un miembro del Gobierno central en funciones es un jarro de agua fría para Galicia. No hay resquicio para la esperanza de obtener los 700 millones de euros que pertenecen por derecho propio a la Comunidad, pero que continúan retenidos por el deudor, el Estado. Ni siquiera los más acuciantes, los 530 millones que ya están incluidos en los presupuestos de este año. Este lunes la encargada de enfriar aún más las expectativas de la Xunta fue la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien en una entrevista radiofónica no se movió un centímetro de la conocida posición del gabinete Sánchez: inacción mientras no haya un Ejecutivo constituido, tarea imposible mientras el aspirante socialista no venza su incapacidad para recabar los apoyos necesarios.

Lo que vino a decir Montero fue lo mismo que ya avanzó el pasado 30 de julio en La Coruña instantes después de mantener un encuentro con Alberto Núñez Feijóo: que su «primera medida» en cuanto el Gobierno dejara de estar en funciones sería actualizar las entregas a cuenta —330 millones en el caso de Galicia—,y que había «logrado» que la Abogacía del Estado permitiera su desbloqueo sin necesidad de Presupuestos, presentándolo como un éxito. A partir de ahí, la cerrazón habitual a aceptar fórmulas como los reales decretos que planteó Feijóo, en público, sentado junto a la ministra.

Lo contrario sería perder una herramienta con la que presionar al PP para que se abstuviera ante una eventual segunda intentona de investidura de Sánchez. «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, aquellos que tumbaron el Presupuesto no pueden venir ahora a pedir cuentas de las consecuencias de esa decisión», cargó ayer Montero, según recoge Ep.

En línea con la apuntado la semana pasada por el conselleiro de Economía, Francisco Conde, este lunes la viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Paula Prado, aseguró que «es absolutamente falso» que el Gobierno, por el hecho de estar en funciones, no pueda saldar su deuda con Galicia, dado que «no hay una sola restricción normativa ni legal» que lo impida. «Que no insulten nuestra inteligencia», censuró.

Prado apuntó a los dirigentes del PSdeG, a quienes reclamó que «no sean cómplices del ultraje del Gobierno socialista» y «se pongan del lado de los gallegos». También rebatió las acusaciones de victimismo:«Si hay víctimas también tiene que haber verdugo y el único que hay es Pedro Sánchez, que está tratando de asfixiar nuestra economía».