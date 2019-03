La moda de los análisis genéticos abarata su precio hasta los 200 euros Los test de ADN permiten predecir futuras enfermedades y descubrir la procedencia de los ancestros. La compañía fundada por Nacho Esteban los vende ya a 85 países

Al pontevedrés Nacho Esteban el interés por la genética se le despertó cuando su madre sufrió un cáncer de mama. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, había trabajado para multinacionales como IBM o Samsung, pero quería montar su propia compañía. Hace cuatro años se puso manos a la obra y, tras reunir a un equipo de profesionales del ADN, fundó 24Genetics. La start up cuenta ya con clientes en 85 países y ha traído a España la moda de conocer el mensaje de los genes tanto para prevenir enfermedades como para descubrir el origen de los ancestros.

La tendencia comenzó hace unos años en Estados Unidos de la mano de ejecutivos de Silicon Valley o personajes conocidos como Kim Kardashian o la actriz Jessica Alba que comenzaron a explorar su linaje a través de los test de ADN. Según el «MIT Technology Review», uno de cada 25 norteamericanos se lo ha hecho. «Hace diez años, este tipo de análisis costaban unos 20.000 euros», explica Esteban. Pero los precios se han abaratado y hoy en día por 200 euros se puede obtener un informe completo sobre salud y ancestros. El pontevedrés afirma que mientras en tierras americanas existe un interés mayor por la procedencia, en Europa se comercializan sobre todo test para conocer la predisposición a sufrir enfermedades.

«La genética ha venido para cambiarlo absolutamente todo, pero la implementación por la sociedad y las instituciones es lenta», explica el fundador de 24Genetics. Nacho Esteban decidió que tenía que acelerarla. Convencido de que el sistema sanitario español trata adecuadamente las enfermedades, censura que no pone suficiente esfuerzo en prevención. «Puedes evitar morirte de una enfermedad si tienes los datos necesarios en el momento adecuado», sostiene. Además, subraya que el análisis de ADN permite también establecer tratamientos personalizados porque ya existe suficiente conocimiento como para poder saber qué medicamentos sirven y cuáles no a cada persona. «A mi madre le daban fármacos y fármacos para el dolor que no le funcionaban y si hubiera tenido el test, podrían haber acertado a la primera o a la segunda», relata. 24Genetics tiene sede en Madrid y oficinas en Massachusetts (EE.UU.) y Ciudad de México. Ofrece hasta siete test diferentes. Además de los de ancestros y salud general, cuenta con productos específicos para farmacogénetica, nutrición, piel, talento y personalidad e incluso ADN deportivo. «Hay equipos de fútbol de primera división que ya están hablando con nosotros. En deporte hay cosas que te ayudan a realizar un entrenamiento más inteligente», subraya.

El interesado en realizar el test puede solicitarlo a través de la página web de la compañía, o incluso por Amazon. Se le envía a su domicilio un kit con un bastoncillo que debe frotarse en la boca. La compañía fundada por Esteban trabaja con laboratorios de todo el mundo, incluido el CSIC, que analizan las muestras. Después, la empresa «coge un fichero informático con 700.000 datos genéticos» y crea unos algoritmos específicos para extraer la información interesante para el cliente, explica el pontevedrés. «Esto lo hacemos 100% nosotros». Por ejemplo, antes de sacar conclusiones sobre salud, explica, hay que tener un conocimiento genético de los ancestros para poder aplicar los algoritmos.

El informe que se envía al cliente advierte que no es válido para uso clínico o diagnóstico. Esteban asegura que tienen que poner este mensaje porque algunos de los test que utilizan no están homologados en España. «Hay lentitud para asumir tecnologías que funcionan», afirma. Si a alguna persona le sale algo que es relevante para su salud, debe ir a un médico y solicitar un segundo examen que sí esté homologado. «La genética no es exacta, cuando tienes que tomar una decisión sobre un dato muy relevante siempre es bueno hacer dos pruebas independientes», recomienda.

El mercado de genética de consumo está controlado de forma mundial por unas seis empresas, cinco estadounidenses y una radicada en Israel. El abaratamiento de los precios de estos análisis ha hecho levantar las sospechas sobre su fiabilidad. Además, Nacho Esteban denuncia que algunos de los gigantes como «Ancestry» o «23 and me» han reconocido que negocian con los datos genéticos de sus pacientes y se los venden a Google u otros laboratorios. «Nosotros nos posicionamos como los europeos, que no vendemos nunca datos genéticos», afirma.