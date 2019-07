CUENTA ATRÁS HACIA 2021 Galicia se prepara para un Xacobeo «de todos» y con cifras de récord Feijóo presenta el Plan Estratégico a 17 meses de que comience la cita, y remarca que los beneficios del Año Santo van más allá del lado económico

Galicia tendrá un Xacobeo para todos los gallegos y que se espera pueda revertir en Santiago y en la Comunidad con empleo y acciones que puedan perdurar y no se queden en el propio Año Santo 2021. Esta mañana se dio el pistoletazo oficial a la cuenta atrás con la presentación del Plan Estratégico del Xacobeo. Hasta entonces, 17 meses de trabajo para preparar a Galicia para el Año Santo, que la Xunta aspira que provoque un incremento en el PIB gallego del 0,9 por ciento hasta el 2022, que aporte 11.500 puestos de trabajo a tiempo completo y que permita superar el número de visitantes del 2010: aquel año la cifra subió hasta los 9,3 millones. Pero el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recordó que el Camino, el Xacobeo y el Año Santo es un elemento «compartido» cuyos objetivos abarcan mucho más que el evidentemente lado «económico».

Es por ello, y por momentos recordó a cuando se habla en los Juegos Olímpicos que las instalaciones no deberían ser mastodontes que se utilizan solo durante las dos semanas que duran las competiciones, que la comisaria para el Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, marcó que uno de los valores estratégicos de esta celebración tiene que ser la perdurabilidad. Que el Xacobeo no se acabe cuando se llega a la Praza do Obradoiro para los peregrinos, ni que las inversiones tengan como fecha de caducidad la Nochevieja de 2021. Esa apuesta por un Xacobeo «de todos», remarca otros valores para un evento «cohesivo, hospitalario, sostenible, creativo, experiencial, espiritual y religioso, multicultural e integrador».

Este punto de partida, que se celebró en una Cidade da Cultura con varios centenares de cargos políticos e institucionales de Galicia, sirvió también para lanzar un eslogan:«Yo tengo 21», en referencia al año en el que se celebrará el Xacobeo y al siglo actual. Otro reclamo que dejó la jornada, al hilo de esta frase, es la de hacer «El Xacobeo del siglo». Para ello, el titular autonómico volvió a recordar que por parte de la Xunta se invertirá, «como mínimo», 247 millones de euros. Ese dinero se verá incrementado cuando se concrete el montante que se aportará desde el Gobierno central, a la espera de que se pueda crear un Ejecutivo estable en la capital de España.

España

Pero Feijóo recordó que el Xacobeo no solo puede involucrar a Santiago, ni siquiera a Galicia, sino que «el conjunto de España se tiene que sentir implicado en los caminos que la vertebran y que vienen de esta Europa nuestra». También recordó que es la oportunidad para que «un pueblo pequeño», como el gallego, «se muestre internacionalmente con todas sus capacidades», en lo que incluyó la responsabilidad de los ciudadanos. Porque —concretó el presidente— es tan imprescindible tener los albergues a punto para acoger a los extenuados peregrinos, como tener en perfectas condiciones los «hoteles o restaurantes», o la hospitalidad de cada persona con los millones de turistas que recibirá Galicia en 2021. Al hilo de este mensaje, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, reafirmó que «no hay campaña» que pueda contrarrestar una opinión negativa de 10 millones de personas, subrayando la importancia de lo que se juega la ciudad y la Comunidad en estos meses previos y durante los 365 días de 2021.

Tiempo suficiente

Como suele ocurrir en todos los aspectos de la vida, una buena planificación a tiempo es una de las claves del éxito. Ya sea en un examen o en una boda, pero también para organizar un Xacobeo. Feijóo se congratuló durante su discurso de que «hay tiempo suficiente» para que todo esté a punto, para que la cita de 2021, pero también la de 2027 y 2032 sean «un punto de inflexión en la historia contemporánea». Bugallo, desde su experiencia como alcalde de la ciudad, destacó también que es «muy positivo» tener 17 meses antes un plan estratégico. Además, el titular autonómico puso en valor lo ya hecho en los últimos años para mejorar la experiencia del Camino y evitar que se «masifique». Entre lo hecho, está la apertura de nuevos albergues, 12 más con respecto a la cita de 2010, un nuevo centro de atención al peregrino para recoger la compostela a su llegada a Santiago, o la presencia de más Caminos reconocidos, entre los que ya se encuentran el Portugués de la costa y el de Invierno. Porque, afirmó el presidente, estas rutas «no son un parque temático ni de atracciones».

Asimismo, Feijóo remarcó «la mayor rehabilitación de la Catedral de su historia» y lo hecho en «la recuperación paisajística, tanto en los concellos como en las entradas urbanas a Santiago». Tampoco olvidó mencionar iniciativas como el festival musical O Son do Camiño, que se celebra en un Monte do Gozo que está a punto de rematar «completamente»la mejora de sus instalaciones, que fueron una apuesta para acoger con la mayor de las garantías a los peregrinos en su entrada a la capital gallega.

El sonido del jazz arrancó y concluyó un acto que sentó las bases para un Xacobeo que, como se afirmó en el vídeo promocional exhibido, no solo brille un día «sino 5000», con el deseo de que sea la década de los tres Xacobeos que permita dar el salto definitivo para la promoción y la posición de Galicia en el mundo.