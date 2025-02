Galicia no escapa de la fiebre «Tiktoker»

El rechazo de Donald Trump hacia todo lo que tenga relación con China continúa creando polémica. En este caso es la red social con sede en Pekín TikTok la que se lleva los exabruptos por parte del gobierno estadounidense. Desde que Trump amenazó con la prohibición inminente de esta plataforma en su país, el tira y afloja entre la multimillonaria compañía y el gobierno más poderoso de Occidente continúa.

La polémica con el gigante chino evidencia la enorme magnitud de esta plataforma digital, especialmente a partir de la ola de rechazo que las declaraciones de Trump causaron en la juventud americana, donde la aplicación ha calado tanto que se ha convertido en una de las más usadas del año. Tiktok está actualmente valorada en 75 billones de dólares y cuenta con un espacio destacado en los móviles de la mayoría de los países del mundo. En todas partes del globo —más allá de las polémicas— las generaciones más jóvenes conocen y usan esta red social, y Galicia no es una excepción.

Como evidencia está el ejemplo de Paula, una joven más conocida en las redes por el pseudónimo @blondimuser que lleva a sus espaldas una comunidad de seguidores de más de un millón de personas . La joven originaria de As Pontes comenzó sus andaduras en TikTok incluso antes de que la plataforma existiese como tal. «Empecé en Musical.ly, la versión antigua de esta red» explica la 'influencer' en conversación con este diario. «Hace unos cuatro años que creo contenido en internet, y mis perfiles han cambiado mucho».

Las grandes cifras de visualizaciones y seguidores no vinieron solas. Paula, o Blondie para su comunidad de internet, tiene una historia detrás de gran trabajo y esfuerzo en TikTok que va más allá de un simple hobbie. «Al día puedo dedicarle ocho horas tranquilamente a mi perfil» informa la joven, una plena jornada laboral que, según afirma, aumenta con el tiempo que también le dedica a sus otros perfiles en espacios como Youtube o Instagram. «Para cada uno creo contenido original y exclusivo, me parece la única forma de hacer todas mis redes interesantes» comenta Paula. «Son muchas horas, pero es mi pasión. Hay días que se hace cuesta arriba, y otros que no».

Con muchos menos seguidores, pero a la vez mucha menos experiencia, la gallega Uxía Blanco convirtió su reciente afición en un perfil que ya siguen más de 17.000 personas . Su recorrido en TikTok no va mas allá de los meses de confinamiento , donde el aburrimiento del encierro la llevó a abrirse una cuenta animada por sus amigos. Con tan pocos meses y muy poca práctica sorprenden las cifras, que señalan una acogida rápida por parte de otros usuarios.

«Durante el confinamiento podía dedicarle dos horas o más» cuenta Blanco «pero ahora esas dos horas ya no me sobran. Tengo que compaginarlo con trabajo y obligaciones que con la pandemia no tenía, y eso lo hace más difícil».

Vidas paralelas

Ambas usuarias de TikTok mantienen —y prevén mantener en el futuro— un trabajo estable fuera de sus perfiles en la red. Para Blondie, a pesar de la impresionante cantidad de horas que dedica a su presencia virtual, dejar su trabajo paralelo todavía no es una posibilidad. «El mundo es muy cambiante, en el momento en el que una plataforma deja de funcionar todo el trabajo que le has dedicado desaparece» comenta la joven. «Por eso no me plantearía dedicarme en exclusiva a mis perfiles de redes sociales. Me gusta dedicarle tiempo, pero tener algo complementario es mi forma de quedarme tranquila».

Uxía no ve su presencia en las redes sociales como un negocio por sí mismo, pero sí afirma haberle sido de gran ayuda como publicidad para su trabajo. La joven, que se dedica a la doma equina profesional, comenta «haber conocido a mucha gente a través de internet». «Me ha ayudado a promocionarme, y he recibido muchas ofertas y oportunidades a través de mis perfiles, pero en sí estos no me dan dinero».

Lo cierto es que ambas usuarias coinciden en la dificultad añadida de ganarse la vida en TikTok , especialmente en comparación con otras plataformas. «En Youtube puedes monetizar las visualizaciones, lo que significa que la cantidad de gente que vea un contenido proporcionará al creador un dinero proporcional» explica Blondie. «En TikTok esto no pasa, los vídeos pueden llegar a cantidades exhorbitadas de incluso millones de personas sin que eso genere ni un euro para el creador».

La única posibilidad de generar negocio en TikTok es a través del contenido patrocinado : que una marca se interese por un perfil en especial para dar a conocer su producto. Paula es una experta en este tema, e incluso trabaja con una agencia publicitaria específica para campañas en esta red. «Hay seguidores que me lo recriminan, pero es que yo también tengo que comer » comenta entre risas. «Tengo que costearme mi vida, también es necesario recibir dinero de vídeos a los que les dedico tanto tiempo».

La experiencia de Uxía es bastante diferente. A pesar de no haber hecho ninguna campaña publicitaria y mantener su perfil en un formato más aficionado, sí considera que la presencia en las redes cobra importancia a un nivel profesional. «Hay mucha presencia de gente joven, y ganarte esa atención es ganarte un futuro ».

Contenido gallego

Algo común entre dos perfiles tan diferentes como el de Uxía y Blondie es su interés por crear contenido muy orientado a Galicia . Tanto en formato de humor en el caso de Uxía, como en curiosidades y datos de interés sobre el patrimonio y la naturaleza gallega en el caso de Blondie, lo cierto es que su origen está muy presente en los dos perfiles.

«Pasé años fuera de Galicia, y cuando volví me pareció una buena idea dar a conocer esta zona al exterior» explica Paula. «Es un contenido muy diferente que puede ser valioso tanto para el receptor como para el creador. Si sabes darle un toque original y especial, eso se valora mucho en la plataforma».

Uxía, en cuyo perfil no faltan bromas y refranes típicos de la lengua gallega, coincide en el interés que despierta esta temática en la red social. « Somos muchos gallegos en TikTok , aunque parezca mentira» comenta. «El gallego es muy de su casa, nos hacen mucha gracia estas cosas y damos mucho apoyo a la gente que consideramos cercana. Yo creo que estas cosas triunfan por eso».