Tribunales Los Franco piden más tiempo para entregar el Pazo de Meirás Reclaman dejar sin efecto la fecha tope del 10 de diciembre y «al menos» dos meses para retirar los bienes tras terminar el inventario

ABC SANTIAGO Actualizado: 17/11/2020 11:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nuevo capítulo en el recorrido judicial del Pazo de Meirás. La familia Franco pide más tiempo para proceder a su entrega. Solicitan al Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña que se posponga la fecha del 10 de diciembre, fijada para la cesión del palacete ubicado en el municipio coruñés de Sada, y a esto suman la demanda de disponer de «al menos dos meses» para retirar los bienes desde que finalice el inventario, según recoge Ep.

Los Franco han realizado este movimiento mediante un escrito remitido al juzgado después de que, una vez la Justicia falló en su contra, se les instara a entregar el Pazo en la citada fecha. La familia aseguró que no se opondría, pendientes del recorrido del recurso que han presentado ante la Audiencia Provincial de La Coruña.

Sin embargo, los abogados justifican ahora esta petición de más tiempo para acatar el mandato judicial con el argumento de que se ven «obligados a entregar un inmueble de considerables dimensiones y en cuyo interior hay una gran cantidad de 'cosas' (bienes muebles)» que no estaban recogidas en la sentencia. El fallo, defienden, «se circunscribió a las fincas o inmuebles reivindicados«. «Sin hacerse extensiva ni incluir ninguna suerte de referencia a las cosas o bienes muebles que hubiese -y hay- en su interior», puntualizan.

Los representantes legales de los Franco consideran la fecha del 10 de diciembre un plazo «notoriamente exiguo» y reclaman dejarla sin efecto, toda vez que el juzgado adoptó unas medidas cautelares para proceder al inventario de los bienes, que impiden su traslado.

Tras la visita hecha por la comitiva judicial, los técnicos de Patrimonio y los letrados al inmueble el pasado 11 de noviembre, el juzgado acordó también dar un plazo de 20 días naturales, ampliable, para efectuar el inventario con el material de imágenes y vídeos recabado.

Contra las referidas medidas cautelares, los Franco ya avanzaron que presentarán un escrito de oposición. Ahora piden más tiempo para entregar el Pazo de Meirás.

La Xunta «no polemiza con nadie»

Preguntado este lunes por la situación en torno al Pazo de Meirás, con movimientos tanto por parte de la Justicia como de la Xunta para que no haya traslado de bienes por parte de la familia Franco, Feijóo aseguró que «no tenemos ningún interés en discrepar ni polemizar con nadie». «Polémicas, ninguna», remarcó.

«Lo único que estamos haciendo es reivindicar nuestros derechos y ejercer nuestros derechos en el ámbito del estado democrático», expresaba. «Nuestra determinación es conseguir la propiedad del Pazo de Meirás, y que el Gobierno central, como habillitante del Patrimonio del Estado, lo transfiera a la comunidad autónoma gallega, para que pueda gestionarlo como merecen estas torres de Meirás y como merece un personaje como Emilia Pardo Bazán, que lo mandó construir y fue la legítima propietaria inicial del inmueble».

El presidente gallego defendió que seguirán «ejerciendo sin acritud nuestras competencias», al tiempo que añadía: «Lamento que algunas personas no entiendan que nos debemos al pueblo gallego y nada más, que no es poco». En un mensaje adicional a la familia Franco, acerca de las estatuas del Maestro Mateo que el Ayuntamiento de Santiago trata de obtener para el patrimonio público, dejaba caer Feijóo que «si alguien no tiene problemas, y está seguro de su propiedad, no creo que le moleste nada mantener esas estatuas en la comunidad autónoma».