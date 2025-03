La «foto borroka» del último alcalde fichado por el PP en Orense

Hay fotos que sería mejor no habérselas hecho nunca. Eso es lo que seguramente esté pensando el alcalde de San Xoán de Río ( Orense ), José Miguel Pérez Blecua, que en las últimas horas se incorporó a las filas del PP. En mayo del pasado año ganó con mayoría absoluta las elecciones municipales en su concello a través de una candidatura independiente (RIO), tras estar vinculado anteriormente al BNG. Pero unos años antes, el hoy alcalde conservador de esta pequeña villa del interior orensano no dudaba en posar con una bandera proetarra y la «estreleira» , la enseña de los independentistas gallegos.

La foto, según ha podido saber ABC, pertenece a la visita que tanto Pérez Blecua como un estrecho amigo realizaron a la sede de la peña radical Herri Norte , ultras del Athletic Club de Bilbao y de ideología declaradamente proetarra. Todo, en el marco de un viaje para asistir a un partido del Celta de Vigo —los dos amigos posan con la zamarra del club olívico— en San Mamés. En conversación con este periódico, Pérez Blecua admite que se trata de «una foto inadecuada», pide «perdón a quien pueda sentirse ofendido» al tiempo que lamenta que haya trascendido a través de las redes sociales «un día después» de su fichaje por el Partido Popular. «Preguntamos y nos dijeron que la bandera era para que los presos [de ETA] estuvieran en cárceles vascas. Fue una foto que debió quedar como anécdota», detalla.

Fuera de contexto

«No me hice la foto pensando que cuatro años después se iba a utilizar políticamente», explica sereno, « fue una chiquillada que no debe sacarse de contexto , porque nosotros no estábamos reclamando nada». Pérez Blecua cree que la imagen es coherente con la militancia en el BNG que mantenía en aquel momento. «En aquella época me parecía gracioso. Ahora maduras, ¿y te voy a decir que es mentira? Fue una foto que debió de quedar como una anécdota».

« Tengo un pasado y no lo voy a ocultar », reconoce el regidor, «fui concejal del BNG aquí cuando tenía veinte años —ahora supera los treinta—, estuve una legislatura con ellos y no me quedaron ganas de repetir. En la juventud uno puede hacer tonterías, yo estaba en ese mundo», pero «uno madura» con los años, explica. «La que he tomado es una decisión política valiente», defiende, «que alguien que viene del nacionalismo y la izquierda como yo dé el paso de ir al PP de Orense, que significa todo lo contrario».

Pérez Blecua, ingeniero de telecomunicaciones y con más de diez años de experiencia en una de las empresas gallegas punteras del sector, dejó su profesión atrás en Santiago de Compostela, «me vine a San Xoán, hicimos una lista independiente y desde que entré a trabajar solo busco que la gente tenga un nivel de vida mejor». Habla calmado, sin atisbo de tensión . Su concello, apunta, es el más envejecido de la provincia más envejecida de Galicia. «En 1980 había 3.000 habitantes y ahora solo quedan 550».

Pérez Blecua, junto a Manuel Baltar el día que se anunció su fichaje por el PP TWITTER

El alcalde —que ficha por el PP a solas, sin ningún otro compañero de candidatura «para que no cayera sobre ellos presión alguna»— enmarca la aparición de esta foto en las distintas mociones de censura que se están desarrollando en la provincia de Orense en las últimas semanas, como la que entregó Castrelo de Miño al PP y la que próximamente se prevé que haga lo propio en Viana do Bolo.

«La persona que sale en la foto misteriosamente me ha dejado de hablar. Era amigo mío. Gente que llevaba diez años sin saber de mí, de repente me llama y me amenaza de muerte », denuncia, «en mi vida cometí un delito, fui siempre honrado y he cambiado de partido sin pedir nada a cambio». De ahí su malestar «por el acoso y derribo que se está haciendo contra mi persona».

«Esta mañana, un conocido me llamó a primera hora para que borrara mi perfil de Facebook y las fotos que hay en él», porque «me han intentado reventar las redes sociales». Asegura que «atenderá a todo el mundo que me llame para explicarle mi postura», pero «a quien filtró la foto y a quienes me amenazan, simplemente decirles que van a hacernos más fuertes ». «También tengo una foto con la estreleira y Abel Caballero, eh», ironiza.