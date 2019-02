ELECCIONES MUNICIPALES Los fichajes, la otra política Las formaciones buscan en las filas rivales y en los perfiles independientes para reforzar sus listas locales de mayo

Las puertas de los partidos suelen estar más predispuestas a dar entradas que a facilitar salidas. Pero en época preelectoral todos los escenarios pueden ser plausibles. A cuatro meses y medio de que los gallegos acudan a las urnas para renovar las 313 corporaciones locales, el baile de fichajes y desplantes entre formaciones vive un momento álgido, ya sea entre candidatos independientes que dan el salto a una gran organización, viejos conocidos que vuelven a las procelosas aguas de la política municipal o sonoras despedidas que puedan acabar en incorporaciones igualmente llamativas.

En este último grupo sobresale el caso del exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Orense, José Araújo. Aunque su salto como cabeza de lista a Ciudadanos todavía no tiene categoría de oficial, tanto el exedil como la formación naranja han reconocido contactos para forjar una lista en mayo. A Araújo —hasta hace semanas hombre fuerte del equipo de Jesús Vázquez— le quedaría por delante la tarea, no menor, de conseguir representación en una corporación en la que hasta ahora el PP no ha encontrado muletas en las que apoyarse. Ni por el flanco de la izquierda, con PSdeG y Ourense en Común, ni desde luego con la Democracia Orensana de Jácome.

Es precisamente en Orense, no solo ciudad sino también provincia, donde los codazos entre partidos se han producido con mayor intensidad. El PSdeG es quién más lo ha experimentado en carne propia. A la dirección provincial encabezada por Rafael Villarino se le ha acumulado el trabajo en numerosos ayuntamientos, especialmente a raíz de la renuncia de Pachi Vázquez a seguir militando en la organización que lideró entre 2009 y 2013, entre acusaciones de «purga» contra la cúpula de Gonzalo Caballero.

El «pachismo», ese reducto de dirigentes locales nucleado en torno a su figura, ha amenazado con presentar listas propias en 23 ayuntamientos, incluida la capital. La noticia trascendió después de que el partido decidiera prescindir de Francisco Fraga, portavoz en la Diputación, y sobre todo tras el fichaje de Xabier Oviedo, exalcalde del BNG en Maceda, para encabezar el cartel en mayo en detrimento de Ana María Rodríguez. También en O Carballiño, feudo por excelencia de exconselleiro con Touriño, se esperan movimientos: ayer, alcalde socialista, FranciscoFumega, cesó a su portavoz en el concello después de que éste denunciara la confección de «listas negras» en el PSdeG contra los afines a Vázquez. «Es una referencia para mí como político», reconoció sin ambages el cesado, que no descartó participar en otras listas.

Otro de los que han dado puerta al socialismo ha sido el alcalde de San Xoán de Río, Luis Castro, en su caso para engrosar las filas del PP. El mismo final, solo que desde distinto punto de partida, le espera a Domingo Diéguez, alcalde de Trives. Saltará desde a una agrupación independiente a la organización de Manuel Baltar, dispuesto a conseguir al menos 76 de las 92 alcaldías de la provincia.

Un PSdeG «muy nervioso»

Para defenderse, el partido de Caballero ha recurrido a una vieja coartada. El secretario de organización del PSdeG orensano, Juan Carlos Rivera, denunció el trasvase de Castro como un ejemplo de «transfuguismo» y llegó a acusar a Baltar de «untar» con dinero público a sus nuevos cabezas de lista. El argumento recuerda a la disputa mantenida en 2015 entre el presidente provincial y el exlider del BNG, Xavier Vence —Xavier «Perde», como lo llamaría en Twitter—, después de que los nacionalistas denunciaran el «control político» del PP en Orense a través de la Diputación.

Por si acaso, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cargó ayer contra un PSdeG al que ve «muy nervioso» al ver que «no es capaz de retener a candidatos que antes fueron por sus siglas y ahora optan por otras».

En contrapartida, el PSdeG también ha acudido al mercado de candidatos para reforzar sus aspiraciones electorales. Ayer, el propio Caballero destacó la candidatura de Bieito Ledo, expresidente de Galaxia y fundador de la marca municipal «Ir Indo», como candidato independiente para la alcaldía de Xunqueira de Ambía. Todo un «referente para la cultura», afirmó, que se suma al objetivo de conseguir un PSOE «revitalizado» y capaz de «dar el cambio en Galicia cuando haya autonómicas».

Entre las incógnitas por destapar, también quedan algunas que llevan el color naranja. Ciudadanos ha pescado entre ‘ex’ del PP, como el exconselleiro de Fraga, Diz Guedes, para Tui, y está a la espera de revelar las X de sus candidaturas para La Coruña y Vigo: sus dos tableros clave.