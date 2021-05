Verano El festival 'O Son do Camiño' presenta un ciclo de conciertos alternativo ante el retraso de la edición Las entradas adquiridas para la celebración en 2021, ya cancelada, serán igualmente válidas para el 2022

Por segundo año consecutivo, el festival de música O Son do Camiño que se celebra en Santiago de Compostela ha tenido que aplazar su celebración debido a la situación sanitaria. Así, la organización del evento ha avanzado que la tercera edición, que ya se tenía que haber celebrado en 2020, tendrá lugar entre el 16 y el 18 de junio de 2022, así como que este año se llevará a cabo un ciclo de conciertos en O Monte do Gozo, en Santiago. Sin embargo, los fans del festival no se quedarán sin nada como ocurrió el año pasado: la organización ha avanzado que este año se celebrará una propuesta alternativa, O Son do Camiño-Perseidas, en formato de ciclo de conciertos en O Monte do Gozo.

Las entradas para este evento se podrán adquirir de manera independiente a las del festival y saldrán a la venta los días posteriores a la presentación del evento. La próxima semana se dará a conocer quienes serán los los artistas que participen.

¿Qué ocurrirá con las entradas adquiridas para la edición 2021? Serán automáticamente válidas para la de 2022. Sin embargo, también se podrá solicitar el reembolso del importe de las mismas entre el 17 de junio y el 1 de julio.

De este modo, la organización ha augurado que la edición de 2022 estará conformada por «tres días de música, gastronomía, baile, reencuentros y abrazos». «Juntos celebraremos el mejor Xacobeo de la historia: la gran fiesta de Galicia lo será más que nunca», ha asegurado en un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

A la altura del Xacobeo

«Pese a la evolución favorable de Galicia en particular» la organización no ha podido evitar retrasar un año más la edición del 'O Son do Camiño'. «Es imposible desarrollar un evento de estas características», apostillan. No obstante, han indicado que en los próximos días se dará a conocer un primer avance del cartel del evento para el próximo año: «estará a la altura del Xacobeo», inciden desde el festival.

«Será la edición más especial hasta la fecha» y logrará mantener a «buena parte» de los artistas principales previstos para 2020 y sumará más 40 de renombre internacional. También está previsto incluir «propuestas que visitarán por primera vez la comunidad», «una amplia representación gallega» con mucha variedad de estilos musicales.