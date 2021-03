Oposición Ferraz hace ponente del congreso del PSOE a un crítico de Caballero El alcalde de Ames, José Miñones, será el encargado del texto sobre demografía

Todo muy sutil, casi de un modo sibilino, para que quien quiera entender, que entienda. Ferraz sigue mandando mensajes de que, por más que Gonzalo Caballero repita que cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez para seguir al frente del PSdeG, la realidad parece ser otra distinta. Este lunes, el PSOE anunció su listado de coordinadores y ponentes para el 40º Congreso Federal que se celebrará en Valencia, y entre ellos ha situado a José Miñones, alcalde de Ames, como responsable de la ponencia sobre municipalismo y medio rural.

La elección de Miñones se ha producido de espaldas a la dirección gallega de Caballero, según indicaron a ABC fuentes internas del partido, que se habría enterado de la designación en la mañana del lunes. A primera hora de la tarde, el PSdeG emitía una escuetísima nota en la que afirmaba «haber situado» al regidor amiense entre los ponentes del cónclave socialista, e incluía unas declaraciones del número dos del partido, José Antonio Quiroga. Caballero, que apenas unas horas antes había comparecido en rueda de prensa, no realizó ningún comentario al respecto. Razón: la designación no estaba diseñada desde la Rúa do Pino, sede del PSOE gallego, indicaron esas mismas fuentes.

Basta establecer una comparativa con el resto de ponentes elegidos para preparar el congreso socialista: Eva Granados (PSC), Ana Redondo (Castilla y León), Isabel Gil (Extremadura), Nira Fierro (Canarias) o Jonás Fernández (Asturias) son nombres de confianza de los respectivos líderes territoriales del partido. Miñones, por el contrario, pidió en la última reunión de la Comisión Executiva Nacional Galega (CENG) celebrada en julio que si la voluntad de Caballero era seguir al frente del partido debería someterse al escrutinio de las bases en un proceso de primarias.

Aquella CENG, en plena resaca del fiasco socialista en las elecciones autonómicas —donde fue sobrepasado de largo por el BNG, que le arrebató la primacía en la oposición al gobierno de Núñez Feijóo—, recogió las numerosas discrepancias de los referentes del partido a nivel local y provincial con la campaña desempañada por Caballero y sus afines. Miñones pertenece también a la dirección del PSdeG de la provincia de La Coruña, y es una de las personas más próximas a Valentín González Formoso, una de las voces que con más insistencia ha reclamado la necesidad de realizar una profunda reflexión interna en el partido de cara al futuro.

Segundo recado

La designación de Miñones ya es el segundo dardo de Ferraz a la continuidad de Caballero, cuestionada por la propia dirección federal del PSOE meses atrás cuando no descartó un cambio en el liderazgo del socialismo gallego. Entonces, el líder del PSdeG eludió cualquier atisbo de confrontación e insistió en que sí, que él contaba con el respaldo de Sánchez y el aparato del partido a nivel nacional para continuar en el cargo.

Este domingo en una entrevista en ‘El correo gallego’, Caballero esquivaba cualquier alusión al proceso congresual gallego —que deberá celebrarse después del cónclave federal de octubre— con un «eso ahora no toca». Dos días antes, su tío Abel Caballero mandaba otro mensaje nítido: «El Partido Socialista tiene que hacer una reflexión a fondo de qué sucedió y cómo lo quiere afrontar (...) Y si es preciso, cambiar de rumbo». El alcalde de Vigo no suele predicar en el desierto.