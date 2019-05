Elecciones 26-M Feijóo, en Vigo: «No se puede ir con eslóganes ni chascarrillos ni caricaturas» El líder del PPdeG deja dardos velados a Abel Caballero: «No se trata de ser un hooligan»

En el día en el que Pedro Sánchez regresa a Galicia en campaña, con primera parada en La Coruña, paseo vespertino en Santiago y cierre en Vigo, Alberto Núñez Feijóo ha iniciado precisamente aquí, en la ciudad olívica, una nueva entrega de su intensa agenda de actos de cara al 26-M, esta vez con acento europeo, mucho peso de la pesca en el discurso y numerosos dardos con un destinatario velado: el alcalde socialista Abel Caballero, a quien ha evitado nombrar. «Si todos los políticos fuésemos como algunos políticos locales de Vigo, tendríamos alguna fiesta, pero lamentablemente tendríamos miles y miles de familias en paro», ha sido una de sus andanadas.

En un acto celebrado en el Líceo Marítimo de Bouzas, que ha abierto la candidata del PP a la alcaldía, y en el que han intervenido igualmente la número uno del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y su compañero de candidatura, el gallego Francisco Millán Mon, Feijóo ha ido salpicando con estos comentarios una intervención eminentemente dedicada a poner en valor los grandes puntales de la economía viguesa: pesca, naval y automoción. «Hemos sido útiles y cumplido nuestra misión y nuestro compromiso», ha apuntado el líder del PpdeG tras recordar cómo se reflotó la planta de PSA Citröen. «Eso produce probablemente menos ruido o menos chascarrillos».

«Alguien tendrá que ocuparse en Vigo de los temas importantes, hablar en serio de los asuntos que mantienen a la ciudad como la más industrial de Galicia», ha incidido. «Las caricaturas están bien para ir tirando por ahí. Cuando se quiere hablar en serio, de las familias, de empleos, exportaciones, producción industrial; cuando se quiere mantener un estatus dentro del podium europeo, es necesario hablar en serio y tomar las cosas en serio», ha ampliado, en referencia al balance del PP y su gestión, con mención especial a la retirada de los expedientes abiertos por Joaquín Almunia a los astilleros; la construcción de la depuradora de la ría; el contrato con Pemex para construir dos floteles; todo ello, con Vigo liderando las conservas mundiales y número uno en Europa en pesca fresca y congelada.

«La política no es un juego de descalificaciones, es el tesón para hacer las cosas, la ilusión para conseguirlas, la formación y el rigor para ir ejecutándolas poco a poco. Seguir haciendo barcos, seguir haciendo automóviles y seguir pescando», ha señalado Feijóo ante un auditorio en el que, además de representantes de los sectores concernidos en el acto, con la pesca como marco, se encontraban la conselleira del ramo, Rosa Quintana, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. «En Europa no se puede ir con eslóganes ni se puede ir con chascarrillos ni se puede ir con caricaturas», ha advertido, además de retar a Sánchez, ya que hoy acude a Vigo, a que los socialistas «se comprometan con el sector pesquero» y solucionen «la próxima semana» el problema del PIF.

«Esto de ganar el Celta simplemente por chillarle desde la grada no vale (…). En política es parecido. Mucha gente chilla, hace ruido. Al final, se sabe o no se sabe, o se está o no se está», ha ejemplificado el jefe de filas de los populares gallegos. «No se trata de sectarismos o partidismos (…), no se trata simplemente de ser un hooligan», ha reiterado en una nueva indirecta cuyo destinatario puede intuirse fácilmente. «En Vigo queremos hechos y resultados, el resto no es más que una tertulia o simplemente perder el tiempo. Nosotros no venimos a perder el tiempo, venimos a dar la cara».

«Galicia, Vaticano del mar»

Por su parte, Dolors Montserrat se ha deshecho en elogios hacia Feijóo, a quien ha definidio como «el faro de Galicia», comunidad autónoma que ha saludado como «el Vaticano del mar y la pesca, y Vigo su Capilla Sixtina». «El PP somos el guardián de la política pesquera común, el guardián de la pesca gallega en España y en Europa», ha incidido la exministra de Sanidad. Vamos a seguir trabajando sin descanso en defensa de los intereses de la pesca gallega, dando la batalla ante todos los retos y desafíos», entre los que ha situado el Brexit. En la misma línea, Millán Mon ha afirmado que «Bruselas es la segunda casa de los vigueses» y «el corazón de la pesca europea está en Galicia», por lo que en el PP son «muy conscientes» de los «problemas» que afronta el sector, y ante los que permanecerán vigilantes. Elena Muñoz ha hecho un llamamiento, ante los comicios europeos, a «defender lo que es nuestro, lo que nos ha hecho grandes, nuestro sector pesquero y nuestra ciudad».