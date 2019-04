CAMPAÑA Feijóo: «Si unimos el voto, gobierna el PP y gana España» El popular apela abiertamente a Cs y Vox para que sean «honestos»y no allanen el camino a La Moncloa a los socialistas

Alas puertas del partido decisivo, el PPdeG puso ayer a Feijóo a jugar en su tierra, en Orense, en un abarrotado pabellón anexo de los Remedios, en un ambiente por momentos más propio de un encuentro deportivo. Caía la tarde y un grupo de chavales entrenaba en un campo cercano, pero sin la intensidad que se vivía en el recinto, donde dos bombos, en la grada de Nuevas Generaciones, jalonaban las intervenciones. Alberto Núñez Feijóo, que a la conclusión debía marcharse raudo a otro mitin, en A Estrada, incidió con especial hincapié en la clave de bóveda del PPde cara al 28-A:frenar la atomización en el electorado del centro-derecha. «Cuando dividimos el voto, gobierna la izquierda. Y cuando nos unimos, gobierna el PP», recordó, poniendo como ejemplo uno que conoce mejor que nadie:las elecciones autonómicas de 2016. E insistió en otro momento con otra frase similar, de las que calan en los auditorios:«Si dividimos el voto, va a ganar la izquierda. Si unimos el voto, gana España».

El jefe de filas de los populares gallegos no rehuyó las menciones ni a Ciudadanos ni a Vox, a quienes reclamó que, «si son honestos, esos que dicen que quieren a España, que voten por España, que no dividan el voto», especialmente en el Senado. Porque estas elecciones, subrayó, son «un tema serio» y no «una broma», pues «por primera vez pueden gobernar partidos que no creen en España». «Por lo menos lo dicen», incidió Feijóo, quien apuntó que Otegui, Junqueras, Puigdemont o Iceta «dicen la verdad», a diferencia de Pedro Sánchez. «El único que no dice la verdad», apuntaló, «desde que está en el Gobierno de España y en la secretaría general del PSOE».

Hubo, por supuesto, mención a los debates televisivos, celebrados pese al intento de torpedearlos de Sánchez. «Le gustaría esta noche hacer un tercer debate, a ver si solucionaba la paliza que le dimos en los dos primeros», expresó Feijóo. «Pero ni con uno, ni con dos, ni con tres, ni con 30 debates, los españoles vamos a dejar de recordar lo que vimos», añadió. Lo que se vio es a los candidatos de unos partidos, PSOE, Cs y Podemos, que no tienen ni la «solidez», ni el «proyecto», ni la «hoja de servicios» ni el «compromiso» del PP.

«Más riesgos que nunca»

Existen «más motivos que nunca» para votar al PP y, en la misma medida, «más riesgos» en caso de que Sánchez siga en La Moncloa porque quien tiene la «llave de la gobernabilidad» ahora, con una nueva crisis en el horizonte, son los independentistas, Podemos y Batasuna-Bildu. «Nadie merece ser presidente de España con unos partidos que no creen en España», apostilló Feijóo, quien siguiendo la misma línea afirmó que tampoco merece dirigir «el destino de los españoles» quien ha venido «ignorando a Galicia sistemáticamente». «No aceptaremos ninguna propuesta del Gobierno de España que no respete a Galicia, venga del partido que venga», advirtió el líder del PPdeG. «Por eso queremos que gane el PP de Galicia y de España». El único partido, destacó, al que sí «le preocupan los problemas» del país:paro, pensiones, servicios públicos, infraestructuras. Y lo más importante:«Que funcione la economía»

Tampoco rehuyó referirse a las encuestas que, una tras otra, dibujan un panorama poco favorable para el PP: «Ninguna encuesta puede vencer nuestro ánimo, nuestra determinación y nuestra ilusión». Precisamente en Orense, el último sondeo de GAD3 para ABC dibuja un escenario de pérdida de un escaño, que iría para el PSOE. Nada que arredre al presidente provincial, Manuel Baltar, quien reclamó una «contundente y rotunda victoria» del PP para seguir teniendo tres diputados y tres senadores.

Por el momento, el marcador de las elecciones está a cero, como el del pabellón, apagado a la espera de encenderse el domingo. Nada está decidido y lo sabe Feijóo:«Vamos a ganar las elecciones. ¡Ánimo! ¡Viva Orense, viva Galicia y viva España de verdad!», cerró entre aplausos y vítores.