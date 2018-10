ESPAÑA Feijóo: «Pedro Sánchez no es un golpista, pero lo apoyan partidos que incumplen la Constitución» El presidente gallego lamenta que el jefe del Ejecutivo «sobreactúe» y le recomienda «que se prepare mejor las intervenciones» en el Congreso

El presidente de la Xunta ha intentado rebajar la tensión surgida entre PP y PSOE tras el debate en el Congreso de este miércoles, en el que Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de ser «partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España» mientras que este dio por rotas las relaciones con el principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha considerado este jueves que Casado «explicó en su intervención y en su réplica lo que quería decir», mientras que en el jefe del Ejecutivo y los socialistas «hay sobreactuación porque la comparecencia le salió mejor al líder de la oposición».

«Hay que aceptar democráticamente cuando un diputado está mejor que el presidente del Gobierno», y ha recomendado a Sánchez «que se prepare mejor las actuaciones siguientes». De todos modos, Núñez Feijóo ha pedido «mesura en las expresiones que todos debemos cuidar», si bien «ni el PSOE ni nadie están para dar lecciones de mesura parlamentaria».

Feijóo no considera «creíble» que vaya a producirse la anunciada ruptura de relaciones, y ha recordado cómo el PSOE tiene ahora como aliado parlamentario a una formación «que lo catalogó como el partido de la cal viva», en referencia a Podemos y las acusaciones que en su día lanzó Pablo Iglesias en sede parlamentaria. «Eso no admite interpretación posterior, y el PSOE está encantado con ese partido», ha ironizado.

No obstante, el titular de la Xunta ha querido dejar claro que «el presidente Sánchez no es un golpista» pero «es presidente gracias al apoyo de partidos que han dado un golpe contra el Estado saltándose la Constitución y el Estatuto». «Eso lo entiende todo el mundo», ha subrayado.

Preguntado por los datos del CIS, que en Galicia sitúan al PSOE por delante del PP, Feijóo ha esbozado una leve sonrisa para replicar que un resultado así «es ir contra cualquier tipo de encuesta que se hizo desde que hay democracia» en la comunidad gallega. En el ámbito nacional, ha valorado que el 31% de apoyos de Sánchez frente al 18% de Casado «no coincide con nada, ni siquiera con las encuestas del PSOE». «El CIS hay que usarlo de manera seria y profesional, y cuando no se hace así, se desacredita», y ha bromeado con que gracias a la prensa ha conocido el nuevo apellido del barómetro, «Tezanos, que no me da mucha seguridad por los datos que acaba de referir».