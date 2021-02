Política Feijóo niega discusión sobre liderazgo en el PP y que Casado le preguntara por Bárcenas Insiste en que él no aspira a situarse al frente del partido y rechaza cualquier fricción con Isabel Díaz Ayuso

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 25/02/2021 15:29h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Alberto Núñez Feijóo le ha tocado lidiar con varias preguntas sobre su partido, el PP, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que comparece en calidad de presidente autonómico pero acepta cuestiones de toda índole. En una larga comparecencia, de más de hora y media, se le ha requerido opinión sobre una supuesta crisis de liderazgo en el PP. «No hay ninguna discusión al respecto; por lo menos, lo que yo conozco. Ninguna novedad al respecto. El presidente del partido es el presidente del partido y le corresponde liderar el partido que preside», ha replicado. Posteriormente, ha contestado, a si tiene alguna aspiración de liderar el PP a nivel nacional, con un «no».

No han cesado ahí las cuestiones que han girado en torno al Partido Popular. Otro nombre que ha salido a colación ha sido el de Isabel Díaz Ayuso. Con la presidenta de la Comunidad de Madrid se abrió recientemente un aparente cruce de mensajes a propósito de las medidas de alivio de las restricciones ante la pandemia de coronavirus. Posteriormente, también hubo disparidad a la hora de valorar el cambio de sede del partido. Feijóo ha asegurado que no hay ningún problema entre ambos.

«La presidenta de la Comunidad de Madrid, por si acaso quedaba alguna duda, aclaró que sus manifestaciones no tenían nada que ver conmigo. No merece la pena desmentir esto», ha indicado. Feijóo ha asegurado que en el PP «prima la lealtad» tanto al partido como a la dirección del mismo, si bien en un partido «grande» como el suyo, «cada uno tiene su propia óptica» y «posicionamiento». Pero sin «para nada menoscabar al partido, y mucho menos, al líder» de la formación, ha defendido.

Sobre su reciente encuentro con Pablo Casado, precisamente en la sede de Génova, ha comentado que aprovechó su viaje a Madrid, donde se había reunido con la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera. Destacando que «siempre» que se lo permite su agenda busca la manera de verse con Casado. Pero de todas formas el contacto entre ambos es «frecuente», ya sea por teléfono o de forma presencial.

Lo que no ha querido hacer es «ningún tipo de comentario» sobre lo abordado con el presidente del PP en ese careo. Sí ha puntualizado, preguntado al respecto, que «no me consta para nada» que Casado haya preguntado por Luis Bárcenas a Aznar y Rajoy. «A mí no me ha hecho» pregunta sobre ese tema, ha dicho, «y no creo que tenga muchas dudas al respecto», ha remachado.