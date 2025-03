Feijóo acusa a Sánchez de empujar al PP a rechazar su plan de choque: «No quiere ser apoyado»

Alberto Núñez Feijóo entiende que «el principal interesado de que no haya acuerdo», en lo relativo al plan de choque para hacer frente al alza de precios, son «el Gobierno y sus socios». Y que lo demuestra el hecho de no haberlo consensuado previamente y publicarlo en el BOE cerrándose al diálogo. El presidente de la Xunta y en breve presidente del PP a nivel nacional ha insistido en que si Pedro Sánchez vira el rumbo, está dispuesto a «hablar». De lo contrario, interpretarán que «nos invitan (...) a no poder apoyar a un Gobierno que no quiere ser apoyado». Aunque ha reiterado que aguardarán a cómo evolucionen los acontecimientos, ha subrayado que «los antecedentes acreditan que es muy difícil hablar con un Gobierno que no quiere hablar con nadie».

Feijóo ha insistido este jueves en que, con su plan de choque, «el Gobierno ha actuado tarde, sin hablar con nadie y sin buscar el consenso», y ha apelado a que Sánchez cambie su hoja de ruta: «Vamos a ver si (...) rectifica y modifica su posición y hace un plan que realmente se considere un plan que no quede fuera de vigor (...), anulado a las 24 horas, una vez conocida la inflación».

De nuevo, ha emplazado a Sánchez a «rectificar» en lugar de «imponer unilateralmente» unas medidas que, ha dicho en rueda de prensa en Santiago, tras la reunión del Consello, «debería (...) hacerlo mucho antes y (...) mucho mejor».

Feijóo ha afeado la falta de diálogo, «ni con partidos, ni con comunidades autónomas ni con agentes económicos ni con agentes sociales», y ha enlazado con críticas a la «falta de concreción» sobre los precios energéticos y la propuesta en este sentido a Bruselas, así como la ausencia de medidas para «contener el gasto burocrático del Gobierno más caro de la historia de la Democracia». Los ciudadanos, con dificultades para llegar a fin de mes con el IPC disparado, no entienden que «siga el mismo rango burocrático y político», ha abundado. Adicionalmente, ha vuelto a censurar que «no hay ni rastro de las comprometidas rebajas fiscales» que Sánchez pactó aplicar durante la conferencia de presidentes de La Palma.

Una serie de deficiencias que hacen palidecer esas otras iniciativas que Feijóo sí cree que «van en la dirección correcta», pues ya figuraban en el decálogo que propuso a Sánchez hace diez días en el Parlamento gallego, como las ayudas al sector agrario, aunque adolezcan de concreción, o las medidas para empresas hiperelectrointensivas. Sobre estas últimas, ha lamentado que su demora impida que se beneficie una empresa como Alcoa, que era la única que fabricaba aluminio primario en España antes de su cierre.

En resumen, a ojos de Feijóo, las medidas llegan tarde y son mejorables. Irremisible ya lo primero, espera que, al menos, Sánchez arregle lo segundo.