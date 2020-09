Debate investidura Feijóo: «El Gobierno de España tiene que liderar la respuesta a una pandemia que afecta a la nación» El candidato a la reelección advierte que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no puede ser un mero observador que se abstiene de actuar ahora» porue «eso no es cogobernanza, sino desgobernanza»

La pandemia y sus efectos han marcado el inicio de la intervención de Alberto Núñez Feijóo en la primera jornada del debate de investidura, que culminará el jueves con la votación que le elegirá para presidir la Xunta cuatro años más. El candidato a la reelección no ha perdido la oportunidad para realizar una dura crítica al papel del Gobierno de España en esta segunda oleada del Covid-19. «España tiene un grave problema si normaliza que solo hay dos alternativas para afrontar la pandemia: o mando único del Gobierno central, o absoluta descoordinación». El mandatario gallego en funciones ha admitido que las Comunidades «tenemos nuestro papel» pero también exige protagonismo al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Tiene que liderar la respuesta ante una pandemia que afecta a toda la nación».

Feijóo ha subrayado que «el Estado de las Autonomías es un Estado, no un conjunto de estados», por lo que «la administración central no puede ser una mera observadora que se abstiene de actuar ahora», porque eso «no es cogobernanza, es desgobernanza». «Si no, ¿para qué existen 22 miembros en el Gobierno central?». Así, ha señalado directamente a algunos integrantes del Consejo de Ministros. «¿Para que hay una Vicepresidencia social si nada tiene que ver con las residencias? ¿Para que hay un Ministerio de Educación si no tiene responsabilidad en el curso escolar? ¿Para qué hay un Ministerio de Universidades si nada tiene que decir en la organización de la enseñanza superior?». Pablo Iglesias, Isabel Celaá y Manuel Castells, respectivamente.

Como ya hizo en los últimos días, Feijóo ha puesto el acento en la dificultades de las administraciones para adaptarse a la realidad sanitaria de la pandemia. «Después de todo este tiempo, España sigue exactamente con la misma legislación sanitaria que teníamos antes de la pandemia», algo «incomprensible». En su opinión, «no hay seguridad jurídica» para hacer frente a los brotes «si estamos sujetos al criterio y los tiempos de cada juzgado para tomar decisiones», ni tampoco «si la única alternativa es que vayamos aprobando estadiños de alarma, cada comunidad con un criterio distinto». De ahí lo ya anunciado de que la Xunta remitirá «esta semana» una propuesta de Ley Orgánica de Salud tanto al Gobierno central como a los grupos políticos en las Cortes, «conscientes de que debería tramitarse de modo ágil porque el tiempo en esta crisis es determinante». Galicia, por su parte, reformará su ley autonómica de salud «en este periodo inicial de la legislatura».

El texto de ley orgánica, según ha explicado Núñez Feijóo, se centrará en que las medidas urgentes que se adopten tengan «mayor eficacia» y sean «proporcionadas», que se regulen normativamente «mecanismos que se han demostrado eficaces, como el registro de personas procedentes de otros territorios en diferente situación epidemiológica», actualizar las posibles sanciones y «aclarar las competencias de la administración local y autonómica» en escenarios como el actual. Además, el candidato del PP ha reiterado la necesidad de «eliminar la tasa de reposición» introducida por Cristóbal Montoro durante los gobiernos de Mariano Rajoy.

«Quiero que Galicia se sienta segura y tranquila» ante el curso escolar que comienza hoy en las guarderías y a partir del próximo 10 de septiembre en la enseñanza obligatoria, ha proclamado Alberto Núñez Feijóo. «La preocupación cero no se va a alcanzar nunca, pero las familias y el resto de la comunida educativa deben saber que la Xunta está haciendo y hará todo lo que eté en su mano». El presidente en funciones ha pedido «disculpas» porque este inicio de curso se haga «con confusión» por parte de las familias. «Las administraciones pudimos hacerlo mejor», ha reconocido, aunque ha lanzado algunos dardos —también aquí— a las competencias del Gobierno central.

«No me sentí cómodo en esta dilatación de la preparación del curso, ni tampoco observando cómo los socios del Gobierno se pasaban este asunto unos a otros como si fuese una patata caliente de la que nadie quiere responsabilizarse», ha admitido. «La apertura de las aulas me ocupa y me preocupa», y el curso «debe comenzar con las máximas certezas». En esta línea, Feijóo ha adelantado que «la Consellería de Educación organizará encuentros telemáticos con las familias para explicar todas las medidas directamente». «Los niños precisan una educación de calidad, sus padres no pueden ser sus profesores y los docentes tienen que estar más allá de una pantalla de ordenador», ha insistido, «debemos aspirar a que el curso comience».

La intervención de Núñez Feijóo, que ha arrancado a las 9.30 en un Parlamento de Galicia donde los 75 diputados portan mascarillas y están separados unos de otros por pantallas de metacrilato, con los invitados trasladados de la tribuna a distintas salas del edificio, ha comenzado con una valoración de los comicios autonómicos del 12 de julio. «La estabilidad y la moderación son los principales vencedores de las elecciones autonómicas que conformaron este Parlamento», ha aseverado, «la estabilidad que da un Gobierno que no es principiante, sólido y no dividido», y «la moderación que el pueblo gallego preconiza, sinónimo de determinación, respeto y humildad».

Feijóo ha advertido que «la que vivimos no es una crisis más». «Si la crisis de 2008 fue dura, la que está por venir es durísima», ya que «sus dimensiones son todavía desconocidas». Ante esa coyuntura funesta, el aspirante a la Presidencia ha trasladado a PSOE y BNG —los grupos que componen esta legislatura la oposición— la creación de una «comisión de estudio que os permita definir juntos el pacto de reactivación que precisa y merece nuestra tierra». «Hoy más que nunca no es momento de egoísmos sino de trabajar juntos por el bien común», ha sentenciado.