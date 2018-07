Política Feijóo evita aclarar si su grupo apoyará la continuidad de la Valedora «Había información que me sorprende que no haya trasladado al juez», señaló el presidente de la Xunta

Alberto Núñez Feijóo eludió este viernes confirmar si el Partido Popular respaldará con su voto favorable la continuidad de la Valedora do Pobo en el pleno del próximo martes, en el que se debatirá la continuidad de Milagros Otero tras la sentencia que anuló un nombramiento en la institución por apreciar «desvío de poder». La postura de los populares será determinante a la hora de dirimir el futuro de la alta comisionado, ya que su destitución requerirá de, al menos, el apoyo de dos tercios de la Cámara gallega —45 diputados—, una cifra que con la actual aritmética parlamentaria no podrían alcanzar en solitario los grupos de la oposición. Preguntado sobre esta cuestión, el presidente de la Xunta se remitió a la reunión que los diputados populares mantienen antes de cada sesión plenariae instó a todos los grupos parlamentarios a valorar «toda la documentación» que Milagros Otero aportó este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Peticións para poder «actuar en consecuencia».

En cuanto a las explicaciones aportadas por la Valedora en sede parlamentaria, Núñez Feijóo se mostró «sorprendido» por el hecho de que Otero presentase en el Parlamento gallego nuevos documentos que no había remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en la petición de alegaciones que realizó el alto tribunal durante el proceso. «Ayer, por las explicaciones que seguimos había documentos e informaciones que me sorprende que no estuvieran en la respuesta al recurso que se planteó (...). Por lo que se ve, había información que no se trasladó al recurso y el juez y la Sala dictaron la sentencia con el recurso y con la contestación al recurso, pero no con otras informaciones que la Valedora dejó en el Parlamento», apuntó el responsable del Ejecutivo autonómico.

Según Milagros Otero, los documentos que presentó durante su comparecencia en la Comisión de Peticións rechazan buena parte de los argumentos en los que se basa el fallo del TSXG. Por una banda, vendrían a refutar la apreciación del alto tribunal —recogida en la sentencia— de que las indicaciones de Otero resultaron «decisivas» a la hora de determinar los criterios de selección de la plaza; ya que según su relato, estos criterios ya estaban fijados con anterioridad a la convocatoria pública. Además, entre las pruebas documentales figura la decisión de la alta comisionado de abstenerse del proceso y delegar su resolución en su adjunto por su vínculo con el padre de una de las aspirantes.

«Ejemplaridad»

Por su parte, el secretario general del PSdeG instó a la Valedora a asumir «responsabilidades políticas» por entender que, dado el puesto que ostenta, debe mantener una actitud «ejemplarizante». «Los socialistas tenemos la impresión de que el PP no entiende la importancia de la ejemplaridad en las instituciones públicas», reivindicó Gonzalo Caballero. Por el contrario , el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, acusó a la oposición de actuar con «sobreactuación» y defendió que, tras sus explicaciones, quedó claro que Otero «no enchufó a nadie».