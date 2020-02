Galicia Feijóo elude dar pistas sobre la fecha de las elecciones gallegas El presidente de la Xuta rechaza valorar «hipótesis» sobre la decisión de Iñigo Urkullu y tampoco aclara si se verá condicionado

Ejercicio de fintas y quiebros el de este jueves por parte de Alberto Núñez Feijóo tras el Consello semanal de la Xunta. Los asuntos abordados por el gabinete autonómico -entre otros, el envío hoy mismo del requerimiento al Gobierno para que atienda el pago del IVA o ambas administraciones se vean en tribunales-, pasaron a un esperado segundo plano ante el runrún de cuándo se celebrarán las elecciones autonómicas de este año en Galicia, al calor de los movimientos del lendakari Iñigo Urkullu, que apuntaron a un adelanto sustancial a la primavera.

Dado que en las tres últimas convocatorias coincidió la fecha en Galicia y País Vasco, en cada intervención de Feijóo se le requiere por sus planes. Este mediodía ha insistido a preguntas de los medios en que «no hay ninguna novedad», y significativamente ha esquivado responder si, mientras ha dejado muy claro que no le condicionará un posible adelanto en Cataluña, lo hará uno eventual activado desde Vitoria. No ha querido entrar ahí Feijóo, quien ha remitido a su primera respuesta.

Respuesta en la que ha señalado que no se manifestará «sobre hipótesis» que se barajan de forma cambiante en los medios de comunicación. «Nosotros no nos vamos a mover en interpretaciones», ha subrayado. «Estamos trabajando con normalidad, hay una oposición en Galicia en campaña electoral y un Gobierno central ejerciendo oposición a la Xunta. Nosotros lo que intentamos es apartar a la Xunta de este clima preelectoral», ha abundado, en línea con lo manifestado la víspera, cuando apeló a alejarse del «ruido».

«Nosotros estamos gobernando. Es lo que puedo decir para no mentirle. Cualquier cosa que diga a mayores, no estaría diciendo la verdad», ha apuntado el mandatario autonómico, eludiendo adentrarse en terreno pantanoso. «No me voy a pronunciar sobre qué fecha», ha insistido, contrario a entrar en el juego de las especulaciones. «Cuando tenga que decirles algo a los gallegos, lo diré. No me voy a pronunciar sobre hipótesis. Sería ridículo», ha zanjado. Comprende Feijóo el «interés informativo» pero sin entrar en la rueda de valorar todas las hipótesis acerca de «cada domingo hasta el 25 de octubre» en el que podrían celebrarse las elecciones.

¿Llegará antes el anuncio de la fecha electoral o el suyo de si concurre como candidato del PP? Aquí Feijóo se ha remitido a su «compromiso personal» con el partido, de trasladar su decisión, su «disponibilidad o no como candidato a la Xunta», en el primer trimestre del año. Hay tiempo hasta el 31 de marzo. No desvela la fecha de ese anuncio tampoco, pero sí deja algo claro: lo hará «en la misma fecha en que tenía previsto cuando formulé mi compromiso (...) con independencia de cualquier circunstancia electoral».