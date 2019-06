GALICIA Feijóo denuncia un «Pacto del Tinell» a la gallega para que el PP no gobierne ninguna institución Reitera su propuesta a los socialistas para que gobiernen ciudades y diputaciones los partidos más votados en las pasadas elecciones municipales

Que gobierne la lista más votada, beneficie eso a quien beneficie. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a demandar al resto de fuerzas políticas que se aplique este principio tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, ya que en su opinión, la izquierda y el nacionalismo están tejiendo «una especie de Pacto del Tinell» para que el PP «no gobierne en ningún lugar de Galicia». Durante un acto en Salvaterra do Miño, el presidente del PP gallego ha reiterado la propuesta «concreta y transparente» que le planteó a los socialistas gallegos la semana pasada para que el PSdeG alcance los gobiernos de Santiago, Orense y la Diputación de Pontevedra —para lo que contaría con la abstención popular— y los conservadores se harían con los organismos provinciales de La Coruña y Lugo, además de las alcaldías de Ferrol y las capitales coruñesa y lucense.

«Pero el PSdeG no contesta. Lamentablemente se está ya reuniendo con otras fuerzas para que el PP no pueda gobernar en ninguna institución publica en Galicia; una especie de Pacto del Tinell en el que no se dejará gobernar al PP en ningún lugar», ha dicho. «Espero que el PSdeG modifique su postura y vuelva a un mínimo de respeto por el resultado directo de las urnas", ha concluido. Núñez Feijóo ha insistido en que el PSdeG debe recapacitar y respetar esta propuesta para que gobierne la lista más votada, ya que de este modo todo sería «más sencillo» y si no lo hace, ha advertido, «entonces será responsabilidad del PSdeG».

Sin contradicciones

Casi al mismo tiempo, en Santiago, el secretario general del PPdeG y viceportavoz parlamentario de la formación, Miguel Tellado, repetía la «oferta concreta» al PSdeG para que se pronuncie sobre la propuesta de su partido en Galicia para que gobierne la lista más votada. Desde el Parlamento, Tellado ha dicho que «no es contradictorio» este planteamiento con el que defiende su partido en otros lugares, como Madrid, donde el PP no fue la lista más votada ni el Ayuntamiento ni en la Asamblea y negocia para liderar ambos gobiernos.

Ha dicho que el PP ya propuso un acuerdo para que gobernase la lista más votada y sin embargo no fue tenido en cuenta por el resto de partidos, singularmente por el PSOE, por lo que «en el ámbito de nuestras competencias», ha dicho en alusión a Galicia, «queremos intentarlo por última vez en esta semana clave» antes de la constitución de los ayuntamientos. En caso de que no el PSdeG no atienda esta propuesta, ha dicho, entonces que «cada uno pacte con quien quiera».

Preguntado si ese sería el escenario en Orense, un pacto entre su partido y la formación local Democracia Ourensana para gobernar en el Ayuntamiento y en la Diputación, ha señalado que el PPdeG da «libertad» a sus candidatos locales «para que lleguen a los acuerdos que estimen», si bien ha insistido en que su partido quiere una «respuesta concreta» del PSdeG a su ofrecimiento.

Preguntado por el otro posible aliado en la provincia de Orense, Ciudadanos, y sus exigencias para pactar con el PP -que no encabece el gobierno Manuel Baltar- el secretario general del PP gallego ha tachado esta condición de la formación de Albert Rivera de «cortina de humo para intentar blanquear que el primer pacto de Ciudadanos en Galicia será con nacionalistas, a quienes dicen que combaten», informa Efe. «La realidad es que (Albert) Rivera la primera ocasión que tiene para pactar en Galicia lo hará con nacionalistas (...) Y cuando Ana Pontón (BNG) les llama extrema derecha antigallega», ha enfatizado.

Sobre las propias consideraciones del PP en el mandato que finaliza sobre la fuerza local ourensana encabezada por Gonzalo Pérez Jácome, el dirigente del PPdeG ha asegurado que esa fuerza es «lo que quisieron los vecinos de Orense que votaron el 26 de mayo».

También ha censurado determinados comentarios de Ciudadanos que cuestionan quién manda en el PP gallego, si Núñez Feijóo o Baltar. «En Galicia todo el mundo sabe quién manda en el PPdeG, en cambio, nadie sabe quién manda en Ciudadanos. Si se hiciera una encuesta... tan solo los periodistas sabrían los nombres», ha dicho Tellado, que ha emplazado a la formación de Rivera a que «se ocupe de sus contradicciones».