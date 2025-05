Feijóo cree que la fórmula para que salgan los niños no es la que ofrece más garantías

Hace poco más de una semana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, era uno de los primeros en pedir públicamente que se rebajasen las medidas de confinamiento para los niños ante la crisis del coronavirus. Pero la fórmula que ha desvelado hoy el Gobierno central no le parece la más adecuada. A través de Twitter, Feijóo ha reaccionado a la decisión de dejar salir a los menores de 14 años para acompañar a sus padres al supermercado o a la farmacia. «La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías», indicó.

El presidente gallego considera que sería mejor que los menores de 14 años pudiesen «dar un paseo puntual por la calle, que ir al supermercado». Pide también al Gobierno central que reconsidere su decisión para lo que todavía hay tiempo.

El pasado domingo día 12, tras participar en la Conferencia de Presidentes telemática, Feijóo reclamó que se estudie que los niños puedan salir en Galicia a dar un corto paseo con uno de sus padres después de ya cuatro semanas de estado de alarma y confinamiento a causa del coronavirus . «Ha llegado el momento de buscar una fórmula pactada con expertos para que niños puedan salir de forma controlada, limitada, ocasional, segura y de la mano de su padre o madre», explicó, y llegó a comparar la posibilidad de pasear al perro con la de poder salir con los hijos a la calle: «Pensamos que habría una discriminación impropia», explicó.

Feijóo se mostró consciente, no obstante, de que Galicia no podía tomar por sí misma esa decisión, ya que debería modificarse el real decreto del estado de alarma. «No hago propuestas de volver a jugar en los parques ni entre ellos. Hablo de un niño de la mano de su padre, al igual que puede sacar una mascota. No tenemos competencias, pero el estado epidemiológico en Galicia nos permite fundar esta petición», destacó.

