Elecciones gallegas Feijóo llama a Galicia a las urnas el 12 de julio: «Es lo más prudente»

Las elecciones gallegas serán el 12 de julio, como se preveía ya desde hace unos días en la Comunidad. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado la decisión tras reunir a su Gobierno y tras considerarlo lo «más prudente». Para ello ha escuchado a expertos legales y sanitarios, en medio de una situación en Galicia de «fase de control» de la pandemia. Esos expertos e informes, públicos, le han recomendado no dejar pasar el verano para celebrarlos, cuando lleguen a la Comunidad turistas del resto del país, y el 12 de julio es el primer domingo disponible legalmente.

«Tengo que elegir entre lo que me recomiendan por escrito los expertos o el rechazo de las opiniones por parte de algunos partidos. Lo más prudente entiendo que es seguir recomendaciones de los expertos», ha señalado, remarcando que la confluencia de Podemos, el PSdeG y el BNG han rechazado esta fecha. Ha destacado además, que se escoge esa fecha porque la ley no permite que los comicios tengan lugar antes: «Intenté ser fiel a mi conciencia sobre cuál es el periodo de menor incertidumbre, que probablemente sería el domingo proximo, pero no se puede. Intenté cumplir la ley y ser honesto», ha afirmado ante los medios.

Serán unas elecciones gallegas evidentemente marcadas por la crisis del coronavirus, que ha señalado que sigue siendo la prioridad de la Xunta. «Me resultan tan inoportuno como a quien más» las elecciones, ha dicho, pero ha recordado que los 4 años tras las elecciones de 2016 terminan tras el verano. Los comicios fueron suspendidos en su fecha original, el 5 de abril. Un acuerdo de los partidos políticos permitió retrasar la fecha, que ahora se mueve a ese 12 de julio.

Feijóo ha convocado los comicios con el estado de alarma todavía en vigor, a pesar de que uno de los acuerdos de los partidos gallegos era no llamar a las urnas mientras este elemento estuviese activo. Finalmente, Feijóo ha dado el paso después de que el Gobierno avalase explícitamente las convocatorias electorales durante el estado de alarma tras un acuerdo con el PNV para salvar la prórroga de la alarma y tras acordarse con los partidos en el momento de suspensión que las elecciones se debían celebrar lo antes posible. Si finalmente no se pudiesen organizar los comicios el 12 de julio, habría posibilidad de intentarlo en una tercera fecha antes de que se cumpliesen los cuatro años de mandato.

Las elecciones gallegas previsiblemente coincidirán con las del País Vasco y Feijóo ha querido señalar que se celebrarán con todas las garantías sanitarias, como la distancia de seguridad. Ha afirmado que una idea podría ser evitar que personas vulnerables no formen parte de las mesas electorales, aunque ha destacado que no sabe «si es posible». También ha añadido que sería positivo «favorecer» elementos como el voto por correo y dar «facilidades» en el horario para acudir presencialmente a las urnas.

Sobre la duración de la campaña de estas elecciones gallegas, ha remarcado que el periodo para pedir el voto dura 15 días, pero que cada partido puede reducir el número de días en los que celebran actos o su intensidad. «Es responsabilidad de cada uno». Sobre su partido, Feijóo ha subrayado que va a «sugerir que se disminuya la actividad de campaña del PPdeG y el número de personas en los actos». También ha remarcado que no se tocarán las listas electorales de su partido, lo que cerraría una nueva oportunidad de coalición con Ciudadanos.