Feijóo censura que se haga campaña en Madrid con Correos y se pregunta cómo se detecta ántrax y no balas

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 29/04/2021 16:06h

A Alberto Núñez Feijóo le ha tocado lidiar con múltiples preguntas en su rueda de prensa tras el Consello de la Xunta sobre la campaña electoral en Madrid, que ha definido como una «para no imitar», especialmente porque considera que se está «utilizando Correos» en un «movimiento populista en que el PSOE acaba de participar», en alusión a los envíos con balas a diferentes cargos políticos.

Feijóo se ha preguntado cómo Correos tiene «capacidad suficiente» en sus escáneres para «detectar ántrax y no detecta balas y objetos metálicos». «Es algo que necesita una explicación, cómo es posible dejar Correos en esta situación, uno de los mejores Correos de Europea», ha indicado.

Para el presidente gallego, resulta «increíble» todo lo que rodea a los envíos de cartas amenazantes. Tras recordar que los propios Ministerios escanean las cartas y paquetes, ha apuntado: «No me imagino que me entre una carta en mi despacho con esos instrumentos o productos (...). Correos en Galicia tiene escáner y la Xunta también los tiene». De igual forma, ha subrayado que ese tipo de envíos no llegan «directamente» al despacho de un ministro o cargo público, sino que pasan por varios controles.

«Lamento profundamente que se utilice Correos para hacer una campaña», ha incidido, para también reprobar que «una persona respetable» como el candidato socialista, Ángel Gabilondo, «haga el juego y trabaje con el señor Iglesias para todo este movimiento lamentable que vimos estas semanas».

A su juicio, en cambio, Isabel Díaz Ayuso está «intentando hacer una campaña», y considera que «una buena campaña, honradamente», con «otros intentando movilizar a una determinada parte del electorado». Ayuso, con quien mantiene contacto varias veces a la semana, «no está entrando en ese tipo de anticampañas, está intentando hablar de Madrid». Y tras el 4-M, «sabrá lo que tiene que hacer y lo hará», en relación con posibles pactos de gobierno.