Feijóo a Caballero: «Una cosa es que lea lo que le mandan de Ferraz y otra que sea inútil en defender a Galicia»

Pablo Pazos SEGUIR SANTIAGO Actualizado: 14/04/2021 12:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con Gonzalo Caballero a cuenta del proceso de vacunación contra el Covid. Y con Ana Pontón por el trato a Galicia del Gobierno al repartir los fondos europeos de reactivación. Con ambos mantuvo este miércoles careos de alto voltaje Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control en el Pleno de O Hórreo. Al portavoz socialista le afeó el presidente de la Xunta que «una cosa es que lea párrafos que le mandan de Ferraz, y otra, que sea un diputado inútil en defender los intereses de Galicia». A la líder del Bloque le indicó que «si hay un partido dependiente en Galicia, es el BNG; son dependientes en la forma de los partidos independentistas y en el fondo, del PSOE; nosotros somos dependientes de los gallegos y sus intereses, ayer, hoy y mañana».

Caballero, que comenzó dando vivas a la República (90 aniversario de la II República) y a los «valores republicanos», abrió fuego asegurando que Galicia es penúltima en vacunación de los mayores de 80 años; rebatido por Feijóo, quien explicó que todos los gallegos en esta franja de edad han sido vacunados, salvo el 3% que no acudió (y están siendo rellamados) y grandes dependientes a quienes se iba a inocular con el antídoto de Janssen y en sus domicilios. En su segunda intervención, recordó que los más mayores recibirán la segunda dosis y quedarán inmunizados entre finales de este mes y comienzos del próximo. También dio las gracias a los gallegos que han seguido acudiendo a vacunarse «a pesar de las dudas que generan algunas autoridades centrales y europeas».

De paso, tiro de pedagogía Feijóo, al recordar a su interlocutor que Galicia posee un doble hándicap: alberga el 50% de los pueblos de toda España y el 8,6% de personas de más de 80 años del país. Y aprovechó para censurar la postura del Gobierno central, que ni «regala las vacunas a las comunidades autónomas» ni «siquiera gasta un patacón del Presupuesto», porque recurre a una partida de fondos europeos, recordó. Galicia está en la misma situación que el resto de autonomías: «Nadie puede dar lo que no tiene. En consecuencia, no podemos vacunar si no hay vacunas. Ese es el problema fundamental».

Insistió Caballero, quien sostuvo que, en contra de lo que reivindica el presidente, el Sergas no es «capaz» de administrar 100.000 dosis diarias, en que Galicia es «tercera por la cola» en vacunación de mayores de 80 años, lo que sirvió para que Feijóo le reprochara que «ni siquiera sabe lo que pasa en Galicia, cómo va a saber el porcentaje de vacunación; mezcla todo, no tiene nada que ver con la realidad». Al jefe del Ejecutivo autonómico le había irritado previamente que el número uno del PSdeG dijera que decretó el estado de emergencia «el mismo día» que Sánchez declaró el estado de alarma, cuando la Xunta se anticipó al Gobierno. Feijóo proclamó que si es «capaz» de decir que el estado de alarma fue previo, «no es necesario seguir debatiendo».

Pero si hubo algo que molestó a Feijóo de la intervención de Caballero fueron sus palabras sobre la ley de salud, de la que afirmó que «tiene contenido anticonstitucional», que «se saltó sus competencias» y «está fuera del sistema constitucional», y que «eliminó libertades» al tratar de imponer de forma obligatoria la vacunación, el confinamiento y el aislamiento. «Solo faltaba que ahora también los concellos del PP quisieran aplicar reglas que afectan a derechos fundamentales», apostilló. Y aún se permitió vaticinar que la ley la van a derogar los tribunales.

«Con todos mis respetos, ¿usted es presidente del Tribunal Constitucional? ¿Ya sabe lo que va a decir el Tribunal Constitucional?», rebatió esto último el mandatario. Pero fue la postura de Caballero lo que le irritó particularmente: «¿Viene aquí a sacar pecho de esto? (...). Es lamentable lo que estamos escuchando. Viene a sacar pecho porque nos funden una ley en plena pandemia y no tenemos ningún respaldo para gestionar» esa misma pandemia, censuró, al tiempo que le afeaba que siga los dictados de la sede central del PSOE y no sirva a la defensa de la Comunidad.

Más allá de la refriega, Feijóo concretó que será esta semana cuando se comience a expedir el certificado de vacunación, que contendrá la identificación del paciente y la dosis y lote con que fue inmunizado, así como el laboratorio pertinente. «Espero que no lo recurran», advirtió, sabedor de que el Gobierno ya mostró su rechazo la semana pasada ante una decisión en la que Galicia volvería a ser pionera a nivel nacional.

En el careo con Pontón, Feijóo comenzó reivindicando que su manera de ejercer la presidencia de la Xunta en relación con el Gobierno central «fue siempre la misma: lealtad institucional, denuncia en caso de incumplimiento y negociación siempre que sea posible». A este respecto, apuntó que «lealtad no significa sumisión, como usted interpreta, ni la denuncia (...) confrontación, como el PSOE interpreta». Y añadió: «Cuando el PSOE considera que no cumplo mi deber y el BNG también lo considera, pero por razones absolutamente opuestas, es cuando me doy cuenta de que estoy cumpliendo mi deber a rajatabla».

En un dardo al Bloque, aseguró que cuando observa a su alrededor para «inspirarme» en la defensa de los intereses de Galicia lo que aprecia en los nacionalistas es un «bucle», en el que repiten un modus operandi de gobiernos con el PSOE a pesar de no lograr nada con sus apoyos. Un modelo que calificó de «broma» frente al suyo, que mantendrá mientras le queden «fuerzas»; ni la «confrontación» que ve Caballero ni el «fariseísmo» del Bloque que denuncia y apoya al PSOE al tiempo, «sin inmutarse».

Pontón, molesta con lo que juzgo «paternalismo» y «descalificación personal», ironizó con que le alegra que el BNG le «sirva de inspiración» al mandatario, de quien dijo que es «cómo al Gobierno central», por lo que Pedro Sánchez está «encantado» de tenerle al frente de la Xunta, porque «le salen gratis todas las discriminaciones con Galicia». La líder nacionalista auguró que los fondos Next Generation, trasfondo de su pregunta, serán un «monumental fiasco» para la Comunidad que, auguró, se quedará «muy lejos» de los 126.000 millones que considera debe recibir; y además, lo que llegue «terminará en manos de un puñado de multinacionales», aseguró.

Feijóo replicó con más artillería. El BNG, dijo, lo que defiende son sus «intereses orgánicos», y él le corresponde «denunciar públicamente que están aquí dando lecciones de defender los intereses de Galicia», cuando se dedican a «criticar diariamente al Gobierno del PSOE y gobernar» con los socialistas allá donde puede (Diputaciones y ayuntamientos). Se sucedieron otras pullas, como que se alineen con Vox en el rechazo a la ley autonómica de salud; que con 19 diputados afirme que defiende mejor los intereses de Galicia que el PP con 42 («como mínimo un poco pretencioso»); o que esté más «preocupada por la anexión del Bierzo o acabar con las patentes de los laboratorios».

Por su parte, defendió que ha mantenido «la misma postura» en su relación con todos los presidentes del Gobierno desde que encabeza la Xunta, ya fuera Zapatero, Rajoy, Sánchez «y con el que suceda al presidente Sánchez si sigo en esta Cámara», dejó flotando en el ambiente de O Hórreo el alcance de estas palabras.