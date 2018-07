CONGRESO DEL PP Feijóo atempera las ofertas de Casado: «Mi agenda es Galicia» Rueda se posiciona con el vicesecretario de Comunicación y Santalices declara su respaldo a Santamaría

Pablo Casado lo ha repetido por activa y por pasiva: si se alza con la victoria en el congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo será «lo que quiera» en la nueva etapa del partido. Pero por mucho que el vicesecretario de Comunicación tire la caña una y otra vez, el presidente de la Xunta se limita a escuchar, a agradecer las buenas palabras, y a defender que su sitio hasta 2020 es Galicia, porque ha sido él quien lo ha elegido. «Si renuncié a ser candidato a presidente del PP fue para dedicarme a la agenda de Galicia», ha sentenciado en la rueda de prensa posterior al Consello, aunque sin cerrar del todo la puerta a una futura colaboración con la cúpula ganadora: «Lo iremos viendo», resolvió.

Así que pasan las horas, se acerca el cónclave que dará comienzo mañana en Madrid, y el mandatario autonómico se afana en no dejar pistas sobre a quién elegirá para liderar la era post-Rajoy. En pleno torrente de pronunciamientos dentro de los populares gallegos --mayoritariamente en favor de Pablo Casado-- Feijóo no ha confirmado siquiera que se vaya a decantar públicamente antes de las votaciones. En cambio, ha preferido mostrar su respeto tanto a los cargos que en las últimas horas se han expresado públicamente del lado de algún aspirante, como de aquellos compromisarios que acudirán a Madrid, introducirán la papeleta en la urna, «y no van a revelar el sentido de su voto». «Es el momento de decidir qué queremos que sea el primer partido de España a partir del próximo lunes, ejerzamos con libertad y con responsabilidad», se ha limitado a reclamar el jefe del Gobierno gallego.

Aunque lo cierto es que en el PPdeG los movimientos se han precipitado en las últimas horas, especialmente desde que Diego Calvo, líder del partido en la provincia de La Coruña, publicó su sintonía con el vicesecretario de Comunicación. Antes solo, el barón orensano, Manuel Baltar, había decantado la balanza en público, y lo había hecho para el bando de Soraya Sáenz de Santamaría.

Nuevos pronunciamientos

A ambos se unió esta mañana Alfonso Rueda, apuntando, como ya había publicado ABC, que será Casado su elección para construir «el futuro juntos». «Nos ayudará a conseguir lo mejor para el PP de Pontevedra y el PPdeG», escribió el vicepresidente de la Xunta en las redes sociales: el canal preferido por los compromisarios para ir filtrando sus avales. Entre los dirigentes provinciales, solo Elena Candia, responsable orgánica en Lugo, optó por el silencio.

No así entre otros muchos cargos. Por Orense, uno de los posicionamientos más significativos fue el del presidente de Parlamento, Miguel Ángel Santalices, aliado de la exvicepresidenta, al igual que la comisionada para el reto demográfico, la verinense Miri Barreira, antigua mano derecha de Santamaría durante su etapa en el Gobierno. Con Casado, sobresale el apoyo público del diputado y presidente de la Comisión de Fomento, Celso Delgado, o su compañera de escaño, Ana Vázquez Blanco.

En La Coruña, se sumaron al respaldo de su líder provincial a Casado la viceportavoz del PP en el Parlamento, Paula Prado, la referente municipal en Ferrol, Martina Aneiros, o el diputado en el Congreso, Miguel Lorenzo. Mientras que por Pontevedra, además de Rueda, se aliaron con el candidato el presidente local, Rafael Domínguez, y su predecesor, el parlamentario autonómico Jacobo Moreira. Al contrario, la diputada y expresidenta de la Cámara gallega, Pilar Rojo, compartió algunos mensajes de aliento a Santamaría.

Lugo, por último, sigue siendo una incógnita. Solo ha trascendido que el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, está encuadrado dentro de los «sorayistas» --pese a defender con insistencia en los últimos días una candidatura de integración--, y que el diputado Jaime de Olano se inclinará hacia Casado, el candidato que en estos momentos concita más apoyos en Galicia.