PP Feijóo alerta de que volverá la crisis si Sánchez continúa en el Gobierno El líder de los populares gallegos pone a Casado como garantía para superar la desaceleración de la economía. El PP insiste en su llamada a la unidad en el voto ante unas encuestas en las que una alianza con Vox y C´s no suma

Feijóo encara la recta final de la campaña con un ligero cambio de discurso. Si en los primeros días puso el acento en la cuestión territorial con duras críticas a Sánchez por su actitud ante el independentismo catalán, esta tarde apostó por otra de las ideas fuerza con las que el PP quiere recuperar a su electorado, su capacidad «para crear empleo». Ante las ochocientas personas que abarrotaron la Facultad de Veterinaria en Lugo, Feijóo volvió al ámbito urbano y aseguró que si Pedro Sánchez continúa como inquilino de La Moncla «la posible desaceleración volverá a ser crisis».

Después de las alertas lanzadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que avisan de que el crecimiento económico pierde ímpetu, Feijóo reivindicó al PP para afrontar el nuevo escenario. Según informa el PPdeG en un comunicado, el líder de los populares gallegos remarcó que con un Gobierno de Pablo Casado se seguirá hablando de recuperación «porque es un valor seguro para gestionar las dificultades y para el avance del país». El PP, prosiguió el presidente de la Xunta es la garantía de un gobierno que gobierna, que gestiona, que ayuda a crear empleo y que además es capaz de solucionar los problemas del país.

Acompañado por los candidatos de la provincia lucense al Senado, Xosé Manuel Barreiro, y al Congreso, Jaime de Olano, Feijóo insistió en la falta de «respeto» del Ejecutivo socialista a la Comunidad gallega en sus diez meses de mandato. «Galicia necesita un presidente de España que nos tenga en cuenta» y no a Pedro Sánchez, que no la tiene en consideración, aseveró. Si en los últimos días los populares han reprochado insistentemente que el socialista no hubiese pisado la Comunidad en visita oficial como jefe del Ejecutivo, Feijóo apuntó que ni siquiera llamó por teléfono «al presidente democrático de todos los gallegos». No lo hizo, dijo, ni para explicar la rebaja del 30% de la inversión prevista para Galicia en los presupuestos generales del Estado (que finalmente quedaron atascados en el Congreso), ni tampoco para preocuparse por la situación de los trabajadores de Alcoa o para exponer que quiere dejar a «los 5.000 trabajadores del forestal (en referencia a un posible cierre de Ence) en la calle» «No merece el voto quien no llamó ni respondió a la llamada de los gallegos ni una sola vez», apuntó Feijóo.

En un escenario en el que la derecha concurre a las urnas más fragmentada que nunca, Feijóo reiteró la necesidad de concentrar el voto. El próximo domingo 28, hay que llegar «unidos a las urnas, en el voto y en el Partido Popular», aseguró. «El único presidente y el único partido que defienden los intereses de Galicia son Pablo Casado y el PP», afirmó.

Unidad

La misma llamada a la unidad entorno al PP, la habían realizado también De Olano y Barreiro. Para que el PP recupere el Gobierno y «paremos el peligro que supone Pedro Sánchez, la única vía posible es unir en el Partido Popular tanto el voto sensato y moderado como el de todos aquellos que no quieren al socialista», afirmaron. Lo hicieron el mismo día en que se publicaron las últimas encuestas electorales, que coinciden en que una eventual alianza entre PP, Ciudadanos y Vox no sumaría para formar Gobierno. Los candidatos al Congreso y al Senado por Lugo avisaron claramente de que «si divides el voto, Sánchez se queda» y de que escoger la papeleta de Vox o C´s beneficiaría a los socialistas. «Os pedimos que el próximo domingo vayamos a por todas. Los hechos demuestran que cuando gana el Partido Popular gana Lugo y Galicia», afirmaron.

La campaña popular recala hoy en Ferrol, donde Feijóo estará acompañado de Juan Juncal, Diego Calvo y José Manuel Rey.