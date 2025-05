El dominó de despidos en Alcoa podría sumar 450 en las auxiliares

A tres días de que se ejecute el ERE, la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao está ya paralizada. La plantilla directa de la última factoría de aluminio primario inició el lunes una huelga indefinida a la que hoy se sumaron los trabajadores de las auxiliares . El viernes podrían quedarse sin empleo 534 operarios , pero la sangría en el empleo en A Mariña podría continuar en las próximas semanas. Hasta 450 empleados de una veintena de empresas acuden cada día a la planta a trabajar y temen también al despido .

«Alcoa mantiene un mutismo total, por lo que nos transmiten las empresas no les ha dicho todavía si va contar con ellas en el futuro», explica Kike Rocha, portavoz de la coordinadora de personal auxiliar de Alcoa. Los planes de la multinacional pasan por dejar operativa sólo la parte de fundición de la factoría de San Cibrao, en la que quedarían 99 trabajadores de plantilla directa de los 633 actuales. «No sabemos si para la fundición van a contar con las auxiliares o no, pero en todo caso como mucho necesitarían unas 20-30 personas» , indica Rocha.

Si nadie lo remedia, en total el viernes podrían a empezar a ir desapareciendo casi mil empleos en la comarca . El Gobierno central no contempla una intervención pública de la planta como demandan los trabajadores y la propia Xunta de Galicia mientras no se solucionan los problemas de carestía de los precios eléctricos y de sobreproducción mundial que hacen «inviable», según Alcoa, producir aluminio primario en España. El 7 de julio, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, lanzó un ultimátum a la multinacional para que accediese a una venta a un inversor que aseguró estaría interesado. Pero más de 15 días después y a menos de tres de que se materialicen los 534 despidos no se ha cerrado ninguna operación de venta. En el último encuentro celebrado este lunes entre el responsable de Industria del Ministerio y los representantes de los trabajadores, Blanco quedó de remitir el detalle del plan energético e industrial para la factoría avanzado ya el 23 de junio. «Sería muy positivo, haría una producción verde de aluminio cumpliríamos todos los requisitos de la UE, pero tardará varios años en ponerse en marcha y el problema lo tenemos ahora», subraya Rocha.

Desde la Xunta también se volvió a reclamar el documento. El Gobierno gallego remitió dos escritos a los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, para que le informe de cuáles son las medidas previstas para solucionar la situación de Alcoa San Cibrao y la propuesta de plan industrial para esta factoría. Según informó la Consellería de Economía e Industria en un comunicado, se trata del tercer requerimiento que envía al Gobierno de Pedro Sánchez para disponer con «la mayor urgencia posible» de la información solicitada. La Consellería recuerda que el período de consultas del ERE de esta planta termina el próximo 24 de julio, si no hay acuerdo entre Alcoa y el comité para ampliarlo.

Al respecto, el departamento que dirige Francisco Conde aboga por que entre ambas partes amplíen este plazo y sigue ofreciendo la posibilidad de recurrir a los procedimientos de solución extrajudicial, como la mediación, para conseguir alcanzar un acuerdo.

Como autoridad laboral competente, la Xunta insiste en conocer las medidas que prevé el Gobierno para encontrar una solución a los problemas actuales de la industria electrointensiva gallega derivados de la falta de un precio eléctrico «estable y competitivo». Al Ministerio de Industria le reclama la propuesta y desarrollo de un plan industrial para la fábrica, anunciado hace un mes, y los detalles del calendario previsto para la entrada en vigor del estatuto para los consumidores electrointensivos. En las últimas reuniones, Blanco trasladó a la plantilla que el estatuto no estaría aprobado antes del mes de septiembre.

Al Ministerio de Transición Ecológica la Xunta le pide información sobre la convocatoria de la puja de interrumpibilidad para el segundo semestre de este año, que todavía no está en marcha. El mecanismo compensa a las electrointensivas por parar su producción si es necesario.