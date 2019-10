AUDIOVISUAL El documental que muestra los grandes caminos del mundo Comienza en EEUU el rodaje de «The Great Way», una serie impulsada por dos gallegos que finalizará en Santiago

El pasado 10 de octubre el equipo de la productora Meteórica Cine desembarcó en la ciudad de Los Ángeles para el inicio del rodaje de «The Great Way», el documental que mostrará los caminos más relevantes del mundo. El proyecto está encabezado por los artistas gallegos Raul García y Alba Prol Cid, y se expondrán los senderos Pacific Crest Trail que corre a lo largo de la costa oeste de los Estados Unidos, el Kumano Kodo Trail en la región de Wakayama en Japón, el Camino Inca en Perú y finalizará con el Camino de Santiago.

«Vivimos en Santiago y hemos visto la llegada de peregrinos durante muchos años, y grabamos bastante en televisión sobre el Camino de Santiago, entonces nos preguntábamos por qué la gente decide caminar. Por lo tanto, quisimos contar una historia sobre por qué la gente camina», cuentan para ABC los protagonistas de esta aventura en la mañana cálida de Arizona.

Al decidir en cuáles centrarse, buscaron senderos muy complementario entre sí. «El Pacific Crest Trail es un camino más salvaje y físico, el Camino del Inca es mucho más cultural, el Kumano Kodo Trail es más espiritual, y el Camino Santiago concentra un poco de todos los aspectos», afirma Raúl García. Decidieron iniciar la travesía por el Pacific Crest Trail, un sendero que recorre de sur a norte la costa oeste de los Estados Unidos, desde México hasta Canadá. Al ser este un trayecto de 4.286 kilómetros, los peregrinos deciden hacerlo en partes y su desarrollo puede durar entre cuatro y seis meses. «Lo más duro del Pacific Crest es la comida. La relación de los peregrinos con la comida es bastante especial, ya que raramente comen un buen alimento porque se les estropea. Nos ha parecido un camino totalmente salvaje, casi no hay lugares para parar. Lo normal es que la gente duerma en carpas y nosotros quisimos vivirlo en primera persona», relata Alba Prol Cid.

Una de las paradas que realizaron fue en Hikertown, un albergue en la ruta del Pacific Crest Trail, cercano a la ciudad de Los Ángeles, que recibe a los peregrinos de forma gratuita y se encargan de lo que ellos requieran. «En Hikertown nos han recibido como una familia. No sabemos si es una carraca sureña o qué, porque dicen que los sureños son muy abiertos, pero estaban a disposición de lo que necesitábamos. Nos han contado que reciben todos los días entre 10 y 15 personas», agrega Prol Cid, quien se encargó de entrevistar a los dueños del parador.

Redes sociales

Una particularidad de este proyecto es que dispone de un desarrollo en paralelo en las redes sociales. Mediante la cuenta de Instagram @thegreatwaydocumental, se podrá ver la filmación de los diferentes trayectos que se verá en el filme. «Creemos que los medios de comunicación van ligados con las redes sociales, entonces quisimos contar el rodaje en directo. Todos los días subimos materias de las cosas que van pasando y diferentes anécdotas que nos cuentan. Es una ventana paralelo al documental para que cuando lo estén viendo digan ‘esto lo vi en las redes’», añadieron.

Travesías como estas suelen estar cargadas de anécdotas, y cuenta Alba Prol Cid, que una de las que escucharon fue la de un joven que «se fue seis meses a caminar cuando no se decidía si le pedía matrimonio a la mujer o no. Al final le pidió matrimonio y aún hoy siguen casados». Si bien aún no filmaron el trayecto del Camino de Santiago, sienten un especial interés por el Camino Francés, especialmente por el final del mismo cuando se puede apreciar de mejor manera la vista de la ciudad. Ante la pregunta de si tenían ya alguna respuesta de por qué la gente camina, afirmó Raul García que «de momento no tengo una respuesta. He visto que los motivos son tantos como personas, pero no he encontrado una real a por qué». «Para descubrirlo van a tener que ver el documental», agregó su compañera.

Se tiene previsto que el rodaje finalice hacia finales de enero del próximo año y su lanzamiento oficial está programado para mediados del 2020. El mismo será reproducido en gallego, español e inglés, y subtitulado a otras dos lenguas.