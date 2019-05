SANIDAD Doce menores afectados por un brote de tuberculosis en Camariñas Sanidade da por controlado el episodio y en la mayoría de los casos la enfermedad estaba en fases muy iniciales

El área sanitaria coruñesa tiene controlado un brote de tuberculosis con 12 menores de dos centros escolares -un instituto y un colegio- del municipio de Camariñas (A Coruña) con la enfermedad. Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, la jefa del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del área sanitaria coruñesa del Sergas, María José Pereira..

La «mayoría», ha concretado María José Pereira, se trata de casos «muy iniciales de la enfermedad». «Este número se ha derivado de un estudio masivo de todo el alumnado y personal docente y no docente», ha señalado. A raíz de un primer paciente detectado a principios de año se decidió buscar más casos. La jefa del servicio de Medicina Preventiva del área coruñesa ha comentado que al ver un «porcentaje importante» de niños con infección tuberculosa consideraron necesario «ampliar el estudio y llegar a toda la población escolar» de este municipio.

La doctora Pereira ha manifestado que la población infantil es «especialmente susceptible de adquirir la infección». Con todo, ha aclarado que el infectado -no enfermo- se trata de un «paciente que ha tenido contacto con el germen, pero no ha desarrollado la enfermedad». «Por eso le damos tratamiento preventivo», ha abundado. En este sentido, ha puntualizado que se han constatado 12 casos de menores con la enfermedad, mientras que otra población de la misma localidad ha dado positivo por infección, pero no ha desarrollado la tuberculosis. «Ni está enfermo, ni puede transmitir la enfermedad», ha matizado en relación a la infección.

Los infectados son menores «con contacto muy estrecho», ha aseverado. Por ello, ha justificado «tantos casos» en este municipio y ha subrayado que se «ha cogido a tiempo la difusión». Al respecto, ha añadido que la tuberculosis «se transmite por compartir espacios cerrados con una persona enferma» y «estos niños pasan mucho tiempo juntos en un aula», ha sostenido. Preguntada por el origen, María José Pereira ha admitido que es «difícil de saber», pero ha puntualizado que están a la espera de los resultados del Laboratorio de Microbiología para «saber si la cepa es la misma para toda la gente» afectada.