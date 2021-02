Tribunales La Diputación y el Concello de La Coruña recurrirán la sentencia sobre el pazo de Meirás Ambos organismos, junto al Ayuntamiento de Sada, se desmarcan de la decisión del Estado y rechazan el fallo que obliga a pagar una indemnización a los Franco

Primero fue el Ayuntamiento de Sada, después la Diputación de La Coruña y ahora el Concello herculino. La mañana de este jueves, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, ha confirmado que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el pazo de Meirás que obliga a indemnizar a los Franco por los gastos contraídos desde 1975 y que considera que actuaron de «buena fe». Este fallo, además, también ratifica que el inmueble es del patrimonio público. Una posición que es contraria a la del Estado y la Xunta, que han decidido no recurrir. «Entendemos que es susceptible de ser recurrible», ha reiterado la alcaldesa a preguntas de los medios de comunicación.

El compromiso del consistorio coruñés, ha incidido, es «firme»: «Es complicado de entender y de explicar esa parte de la sentencia donde se habla de posesión de buena fe y esa obligación de indemnizar a quien no era legitimo dueño del pazo», ha valorado Rey. Aunque, eso sí, habrá que esperar a que el Supremo admita el recurso al ser de casación, ha sopesado.

Una decisión que se suma a la anunciada este miércoles por el Gobierno provincial, que se ha mostrado «decidido» a presentar recurso judicial a la sentencia. Entienden que los herederos de Francisco Franco «ya se beneficiaron durante muchos años a nivel particular de un uso de un edificio público», por lo que no creen que haya que pagar una indemnización. Una determinación que ya habría sido avanzada durante la tarde de este miércoles a los miembros de la Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás en una reunión telemática por los diputados Bernardo Fernández y Xosé Luís Penas, recoge Ep.

En la misma línea, los diputados en la plataforma han subrayado que se ha desarrollado un «intenso trabajo participativo», que sumó fuerzas de instituciones y entidades para conseguir «hacer justicia y conseguir recuperar la titularidad pública del Pazo». Así pues, quieren ahora que esa voluntad se lleve «hasta las últimas consecuencias», con el fin de «conseguir que este capítulo del franquismo llegue a su fin y el Pazo de Meirás pueda ser un espacio compartido socialmente y no privado de la familia del dictador».

Casa Cornide

También ha sido protagonista la Casa Cornide en las declaraciones ante los medios de la alcaldesa de La Coruña. En cuanto a la repercusión del fallo de la Audiencia de La Coruña en el pleito que el consistorio ya avanzó que hará para recuperar la Casa Cornide, la regidora ha insistido en que son «cuestiones y realidades jurídicas diferentes», informa Ep. Sin embargo, ha admitido, les preocupaba que quedarán «asentados» aspectos recogidos en la citada sentencia y por lo que ven necesario recurrir.